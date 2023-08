Formel 1: So verdient Michael Schumachers Tochter Millionen

Mit einem geteilten dritten Platz beim prestigeträchtigen „The Run for a Million“-Wettkampf in Las Vegas gewann sie am vergangenen Wochenende weitere 75.000 US-Dollar (69.000 Euro), womit sie insgesamt auf umgerechnet 1,24 Millionen Euro an Preisgeldern kommt, die sie bisher im Sattel verdienen konnte.