Riesiger Freudentag für deutschen Olympia-Goldhelden: "Werde ich nie vergessen"

Am Morgen wird er zum ersten Mal Vater, am Abend krönt Christian Kukuk einen weiteren unvergesslichen Tag.

Am Samstagmorgen brachte seine Partnerin Veronica Tracy das erste Kind der beiden zur Welt - am Abend gewann der Springreiter mit Olympiapferd Checker zum zweiten Mal in Folge den Grand Prix in Wellington/USA. Anschließend fühlte sich der 35-Jährige wie im siebten Himmel.