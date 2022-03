Deutsche Rugby-Geschichte: Anton Segner will in Neuseeland für All Blacks spielen

Das Vorstellungsbild des deutschen Rugy-Supertalents auf der Homepage der Auckland Blues ist voller Kraft und Dynamik. Nur die Statistik darüber stimmt nicht mehr: Bei „Debüt“ steht noch ein Strich. Dabei hat der 20-Jährige aus Frankfurt am Wochenende erstmals in der internationalen Eliteliga Super Rugby gespielt - und er ist sogar auf dem Sprung zu Neuseelands legendären All Blacks.