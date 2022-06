7er-Rugby: Deutschland greift in Krakau nach EM-Titel

„Der Gewinn des EM-Titels war in dieser Saison zwar nicht das vordergründige Ziel, aber natürlich wollen wir auch in diesem Wettbewerb, zumal jetzt mit dieser hervorragenden Ausgangsposition, das Maximum erreichen“, sagte Bundestrainer Clemens von Grumbkow vor dem Start in den zweiten EM-Wettbewerb.