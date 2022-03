Schwimm-Olympiasiegerin Feldvoss stirbt nach Krankheit

Die frühere Schmetterling-Schwimmerin, die unter ihrem Mädchennamen Nord 1988 in Seoul für die DDR Gold über 200 m gewonnen hatte, ist am vergangenen Donnerstag im Alter von 56 Jahren in Folge einer Krankheit gestorben. Das teilte der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) auf seiner Internetseite mit.