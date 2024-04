Schwimm-DM: Märtens knapp an Biedermann-Rekord vorbei

Europameister Lukas Märtens ist mit einem Ausrufezeichen in die deutschen Schwimm-Meisterschaften gestartet. Der Magdeburger holte am Donnerstag in Berlin über 400 m Freistil den Titel in 3:40,33 Minuten und lag damit nur 26 Hundertstelsekunden über dem Weltrekord von Paul Biedermann (3:40,07) aus dem Jahr 2009.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich habe auf die Anzeigetafel geschaut und dachte, eine 3:42 wäre eine gute Zeit, aber eine 3:40, das kann nicht sein“, sagte Märtens ungläubig nach seinem Rennen, in dem er eine Weltjahresbestleistung aufstellte. Nach den krankheitsbedingten Ausfällen zu Beginn der Saison sei er „super happy, eigentlich unvorstellbar. Ich kann es immer noch nicht fassen.“

Auf der gleichen Strecke feierte auch Trainingskollegin Isabel Gose einen Erfolg. Die 21-Jährige verpasste ihre eigene nationale Bestmarke (4:02,39) um neun Hundertstelsekunden und schlug als Erste in 4:02,48 Minuten vor Leonie Märtens (4:08,84) an, die sich damit im Rennen um den zweiten Startplatz für die Olympischen Sommerspiele durchsetzte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Norm für Paris (4:07,90) hatte die jüngere Schwester von Lukas Märtens bereits am vergangenen Wochenende bei einem Wettkampf in Magdeburg erfüllt, ihre dort aufgestellte Zeit von 4:07,69 Minuten unterbot bei der DM keine andere Athletin.

Letzte Chance auf Olympia-Tickets

Die Wettkämpfe in der Hauptstadt sind für die deutschen Schwimmer die letzte Möglichkeit, sich Tickets für Paris zu sichern - pro Strecke sind jeweils zwei Startplätze bei den Männern und Frauen zu vergeben. Lukas Märtens und Gose hatten sich bereits bei den Weltmeisterschaften in Fukuoka und Doha für das Saisonhighlight in Frankreich qualifiziert.

Bei den Männern knackte auch Sven Schwarz (Hannover) in 3:46,37 Minuten die Olympia-Norm über 400 m. Der 22-Jährige blieb damit aber über der Zeit von Oliver Klemet (Frankfurt/3:42,81), der in Berlin nicht an den Start gegangen war.