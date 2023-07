Vorlauf-Aus bei der WM: Riesen-Rätsel um deutschen Schwimm-Helden Wellbrock

Sechs Stunden nach seinem völlig unerwarteten WM-Aus hatte sich Florian Wellbrock so weit gesammelt, dass er darüber reden konnte. Doch eine Erklärung hatte der gescheiterte Goldkandidat noch nicht gefunden. „Der Tag heute fühlt sich irgendwie ein bisschen surreal an“, gab Deutschlands Schwimmstar zu, der nach Doppelgold im Freiwasser im WM-Becken von Fukuoka beide Finals verpasst hatte: „Die letzten Jahre und eigentlich bis heute morgen war ein Vorlauf nie ein Thema für mich, und jetzt bin ich zweimal an dieser Hürde gescheitert. Wir haben aktuell noch keine Erklärung dafür.“

„Ist nicht der Florian Wellbrock, der ich normalerweise bin“

Märtens: „Ein Traum wäre natürlich eine Medaille“

Ins Finale zog dagegen sein Trainingspartner Lukas Märtens als Viertschnellster ein. Der 21-Jährige will am Sonntag (13.16 Uhr MESZ) in die Bresche springen und das deutsche Becken-Team vor der schlechtesten WM-Ausbeute der Geschichte bewahren. „Ein Traum wäre natürlich eine Medaille“, sagte Märtens, der mit Bronze über 400 m Freistil bislang für den einzigen deutschen Podestplatz gesorgt hatte. „Er kann jedes Tempo mitgehen, ich traue ihm viel zu“, sagte Berkhahn.

Isabel Gose verpasste am Abend auch in ihrem dritten Finale eine Medaille. Nach den Plätzen sechs und sieben über 1500 und 400 m Freistil schlug die 21-Jährige aus Magdeburg über 800 m in persönlicher Bestzeit von 8:17,95 Minuten als Fünfte an. Über vier Sekunden fehlten zu Bronze, Gold sicherte sich erneut die amerikanische Rekordweltmeisterin Katie Ledecky, die ihren 20. WM-Titel gewann.