Köhler freut sich auf die "Girls-Gang"

Mit einer Goldmedaille, einem Olympia-Ticket und "extrem viel Sicherheit und Selbstvertrauen" beendete Schwimm-Weltmeisterin Angelina Köhler erschöpft, aber zufrieden ihre WM-Reise in Doha. "Ich weiß, was ich kann mittlerweile", sagte die 23-Jährige am Samstag nach ihrem letzten Rennen: "Auch wenn ich mal einen schlechten Tag habe und nicht ganz so gut drauf bin, weiß ich, dass ich gut schwimmen kann."