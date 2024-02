Schwimm-WM: Schwarz verpasst Medaille über 800 m Freistil

Sven Schwarz hat bei der Schwimm-WM in Doha über 800 m Freistil eine Medaille verpasst. Der 22-Jährige aus Hannover kam am Mittwoch im Finale in 7:44,29 Minuten auf Rang vier, sicherte sich damit aber noch vor Florian Wellbrock auf dieser Strecke vorzeitig das Ticket für die Olympischen Spiele in Paris.

"Ich war als Dritter für das Finale qualifiziert, natürlich will man da auch immer eine Medaille haben", sagte Schwarz, aber Hauptsache sei der vierte Platz, "damit habe ich mich sicher für die Olympischen Spiele nominiert, das ist mein erstes Mal". Sich "in unserem Land" mit Schwimmern wie Wellbrock, Lukas Märtens oder auch Oliver Klemet durchzusetzen, "das schon mal sicher zu haben, das war mein Traum, und der ist in Erfüllung gegangen".

Gold gewann Europarekordler Daniel Wiffen aus Irland vor dem Australier Elijah Winnington, Vizeweltmeister über 400 m, und dem italienischen Olympiazweiten und Europameister Gregorio Paltrinieri.

Freiwasser-Olympiasieger Wellbrock war am Tag zuvor wie bereits bei der vergangenen WM in Fukuoka im Vorlauf gescheitert. In 7:48,17 Minuten hatte der 26-Jährige auf Rang zehn den Sprung in den Endlauf verpasst, auch der tunesische Titelverteidiger Ahmed Hafnaoui war auf Rang 18 ausgeschieden.

