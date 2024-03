Freiwasser: Beck meldet sich mit Weltcup-Sieg zurück

Sechs Wochen nach der enttäuschenden Schwimm-WM in Doha hat sich die entthronte Doppel-Weltmeisterin Leonie Beck eindrucksvoll zurückgemeldet. Die 26-Jährige gewann zum Weltcup-Auftakt über die olympischen zehn Kilometer im Roten Meer vor Soma Bay in Ägypten. Die Würzburgerin, die in Italien lebt und trainiert, schlug nach 2:04:31,00 Stunden vor der Ungarin Bettina Fabian und der Spanierin Angela Martinez Guillen an.