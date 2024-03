Schwimm-Weltmeisterin ist „Sportlerin des Monats“

Zuletzt war dies Britta Steffen 2009 in Rom mit WM-Gold über 50 und 100 Meter Freistil gelungen. „Ich kann gar nicht verarbeiten, was gerade passiert ist. Ich zittere am ganzen Körper. Davon träume ich, seit ich ein Kind war“, ließ Köhler, die in Doha auch ihr Ticket für die Olympischen Spiele in Paris löste, unmittelbar nach dem Rennen ihren Gefühlen freien Lauf. Die Wahl-Berlinerin von der SG Neukölln hatte zudem in Doha im Halbfinale in der Weltklassezeit von 56,11 Sekunden den deutschen Rekord über 100 Meter Schmetterling verbessert.