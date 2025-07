Schwimm-WM heute live im TV, Stream und Ticker - mit Gold-Hoffnung Köhler

Bei der Schwimm-WM in Singapur steht heute Tag zwei der Beckenwettkämpfe an. Gibt es die nächste deutsche Medaille?

Bei der Schwimm-WM in Singapur steht heute Tag zwei der Beckenwettkämpfe an. Gibt es die nächste deutsche Medaille?

Nach dem viermaligen deutschen Goldregen im Freiwasser dank Florian Wellbrock und dem Triumph von Olympiasieger Lukas Märtens auf den Tag genau ein Jahr nach seinem Erfolg bei den Sommerspielen in Paris über die 400 Meter Freistil werden bei der Schwimm-WM 2025 in Singapur nun die nächsten Beckenwettkämpfe ausgetragen – und heute gibt es die nächste deutsche Chance!

Titelverteidigerin Angelina Köhler hat über 100 Meter Schmetterling beste Aussichten. Die Berlinerin, die im vergangenen Jahr in Doha WM-Gold gewonnen hatte, zog als Fünfte der Halbfinals in 56,75 Sekunden in das Finale am Montag ein.