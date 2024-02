Special Olympics 2024 in Thüringen gehen zu Ende

Die Special Olympics Nationalen Spiele Thüringen 2024 gehen am Freitag, 2. Februar 2024, nach fünf Wettbewerbstagen zu Ende. 900 Athlet*innen gaben in 10 Sportarten ihr Bestes.

Bei 400 Siegerehrungen wurden die Teilnehmenden aus 13 Bundesländern und drei internationalen Delegationen für ihre sportlichen Leistungen geehrt. Für Special Olympics Deutschland geht mit den Winterspielen die erste nationale Großveranstaltung nach den Weltspielen in Berlin im letzten Jahr erfolgreich zu Ende.

Special Olympics in Thüringen begeistern

Sven Albrecht, Bundesgeschäftsführer von Special Olympics Deutschland blickt zufrieden auf die Veranstaltung zurück: „Die Special Olympics Nationalen Spiele Thüringen 2024 waren für uns als Organisation ein großer Erfolg. Wir konnten den 900 Athletinnen und Athleten einen würdigen Rahmen für ihre Sportwettbewerbe schaffen und viele beeindruckende Leistungen sehen. Die Winterspiele in Thüringen haben dank der Unterstützung unserer Partner eine Wahrnehmung und Reichweite erzeugt, wie wir es noch nie bei Nationalen Spiele erlebt haben. Teilhabe gelingt nur durch Begegnungen vor Ort und Sichtbarkeit, daher sind wir sehr stolz über die Vielzahl an Berichterstattung über unsere Athletinnen und Athleten. Es ist wichtig, dass Menschen mit Beeinträchtigung ein sichtbarer Teil unsere Gesellschaft sind und die Spiele selbst sind ein deutliches Zeichen für das Ziel von Special Olympics: Eine offene, vielfältige und inklusive Gesellschaft in der Menschen mit und ohne Beeinträchtigung ohne Barrieren miteinander leben.“

Christoph Köhler, Geschäftsführer Special Olympics Thüringen, sagt aus Sicht des Mitorganisators und Landesverbandes: „Wir haben in Oberhof, Erfurt und Weimar gesehen, wozu Sport in der Lage ist. Durch die Winterspiele konnten Begegnung und Teilhabe stattfinden und Veränderungen angestoßen werden, die ohne einen solchen Leuchtturm nicht möglich wären. Die Special Olympics Nationalen Spiele Thüringen 2024 sind eine Plattform für den inklusiven Sport in Thüringen und vor allem natürlich für unsere Athletinnen und Athleten. Die letzten Tage gehörten allein ihnen. Wir haben seit dem Start der Vorbereitungen in unserem Bundesland gemeinsam mit unseren Partnern viel bewegt, jetzt gilt es nachhaltig in den Kommunen und im organisierten Sport Wirkungen zu erzielen.“

Marie Extra, die für den Landesverband Special Olympics Niedersachsen im Tanzen an den Start ging, blickt glücklich auf die Woche in Thüringen zurück: „Es war eine schöne Zeit, mit all den anderen Athleten. Die Stimmung war immer richtig toll. Es hat mir viel Spaß gemacht meine Moves zu zeigen. Am Ende habe ich die Bronzemedaille gewonnen.“

Die Special Olympics Nationalen Spiele Thüringen 2024 in Zahlen:

Knapp 2.000 Essen wurden jeden Tag ausgegeben

1.500 verkaufte Unity-Pins

900 Athlet*innen sowie Unified Partner*innen

500 freiwillige Helfer*innen

500 bis 1.000 Tagesteilnehmende am Wettbewerbsfreien Angebot

500 Tagesteilnehmende an Schul- und Fanprojekten

500 Untersuchungen beim Healthy Athletes® Programm

400 Siegerehrungen

330 Trainer*innen und Betreuer*innen

300 Ehrengäste

200 Familienangehörige

77 Jahre alt ist der älteste Teilnehmer, er startete im Schneeschuhlauf

12 Jahre alt ist die jüngste Teilnehmerin, sie startete im Floorball

11 deutsche Sportmedienunternehmen berichteten in der Medienallianz

9 Sportstätten

20 Stunden Live-Berichterstattung, 5 Stunden Beiträge

Über 300 Berichte in Print, Radio, TV und online

3 internationale Delegationen: Österreich, Niederlande, Israel

Special Olympics World Games 2025 in Turin

Am heutigen Nachmittag enden die Special Olympics Nationalen Spiele Thüringen 2024 mit der Abschlussfeier. Einige der teilnehmenden Athlet*innen werden im nächsten Jahr Deutschland bei den Special Olympics World Games 2025 in Turin, Italien, in ihrer Sportart repräsentieren.

