Starke Medienpräsenz bei Special Olympics in Thüringen

Vor sechs Wochen endeten die Nationalen Winterspiele von Special Olympics. Vom 29. Januar bis zum 2. Februar traten 900 Athlet*innen mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung in 10 Sportarten in Thüringen an. Mit Blick auf die erreichte Wahrnehmung steht fest: #Thüringen2024 sind die erfolgreichsten Nationalen Spiele, die jemals von Special Olympics durchgeführt wurden. Einen großen Anteil daran hatten die Medienallianz und die Eigenproduktionen, die das größte inklusive Multisport-Event in Deutschland durch Berichte, Highlights und umfangreiches Videomaterial sowie die Bereitstellung eines Fotopools sichtbar gemacht haben.