Surferin Laura Enever: Model, Influencerin & Weltrekordhalterin

Model, Influencerin und Weltrekordhalterin! So darf sich Laura Enever ab sofort bezeichnen. Die 31-Jährige ist am Oahu Outer Reef vor Hawaii auf einer 13,30 Meter hohen Welle gesurft, was nun von Guiness World Records als offizieller Weltrekord anerkannt wurde.

Laura Enever paddelte hinaus auf das Meer, stundenlang wartete sie auf ihrem Brett, wich immer wieder zu gefährlichen Wellen aus. Dann witterte sie endlich die Chance ihres Lebens. „Wir haben sozusagen Katz und Maus gespielt“, sagte die Australierin. Mit einigen Paddelschlägen nahm sie Tempo auf, schwang sich furchtlos auf ihr Brett - und ließ es geschehen.

Laura Enever beim Surfen einer Welle

Enever surfte - fast im freien Fall - auf einer 13,30 Meter hohen Monsterwelle in die Tiefe. Auf Videos ist zu sehen, wie die Wassermassen zusammenkrachen, Enever verschwindet in der weißen Gischt. Noch nie zuvor war eine Frau in eine so große Welle gepaddelt und hatte sie dann auch gesurft.

Enever zweifache Junioren-Weltmeisterin

„Ich wusste, dass es eine riesige Welle war, als sie mich erfasste“, sagte Enever, die zuvor einen Tipp bekommen hatte. An diesem Tag am 22. Januar sollte es am Oahu Outer Reef vor Hawaii zu einem Phänomen kommen, das nur etwa alle zehn Jahre auftritt. „Als die Welle kam, war ich an der perfekten Stelle. Es war so ein Geschenk“, sagte die 31-Jährige, die im Norden von Sydney aufgewachsen ist und sich schon als kleines Kind mit dem Bruder und dem Vater ins Meer stürzte.

Schon früh kam sie mit dem Surfen in Kontakt und wurde in den Jahren 2008 sowie 2009 jeweils Junioren-Weltmeisterin. Zwei Jahre später gab sie dann ihr Profi-Debüt. Bis 2018 belegte die Australierin konstant einen Platz in den Top-10 der World Surf League Championship, ehe sie sich seither den ganz großen Wellen widmet.

„Es gibt kein besseres Gefühl“

Big-Wave-Surfer lassen sich oft mit Jetski in die massiven Wellen ziehen, aber Enever - die alle nur Lauzy rufen - wählte bei ihrem Weltrekordversuch die riskantere Methode, aus eigener Kraft hineinzupaddeln. „Letztendlich geht es beim Paddel-Surfen nur um dich selbst im Meer und darum, da draußen zu sein“, sagte Enever und fügte hinzu: „Man hat nicht die Unterstützung eines Jetski und all die Geschwindigkeit und Kraft, die einen in die Welle ziehen. Es geht nur um dich und dein Wissen über das Meer.“

Monatelang hatte ein Team aus Wissenschaftlern und Ingenieuren Fotos und Videos ausgewertet, um die Welle zu vermessen - nun bestätigte die World Surf League den Rekord. Als ihr wilder Ritt begann, wusste Enever sofort, dass diese Welle etwas ganz Besonderes war. „Das ist ein langer Weg nach unten, das ist die größte Welle, die du je erwischt hast“, sagte sie über ihre Gedanken in dem großen Moment: „Ich war so aufgeregt, es gibt einfach kein besseres Gefühl.“

Enever: 2020 kam eigene Doku heraus

Außerhalb des Wassers folgen der 31-Jährigen rund 400.000 Menschen auf Instagram. Zudem ist die attraktive Frau mit den blonden Haaren als Model aktiv und arbeitet zusammen mit Nike sowie Billabong. Dabei ist Enever sowohl auf Werbeplakaten als auch Werbespots zu sehen. Aber sie nutzt auch ihre Reichweite auf Instagram und macht Werbung für spezielle Sonnencreme für Surfer.

Darüber hinaus veröffentliche die Australierin 2020 eine eigene Dokumentation namens „Undone“, die ihren Weg in der eigentlich von Männern dominierten Sportart Big-Wave-Surfen darstellt. Es wird ebenfalls gezeigt, wie die Sportlerin auf der ständigen Suche nach den gefährlichsten Wellen der Welt ist.

Eine davon hat sie nun gefunden.

