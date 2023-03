5 beste Formel 1 Wetten zum Saudi-Arabien GP

Max Verstappen ließ zum Auftakt der Formel 1 Saison 2023 in Bahrain keinen Zweifel daran, dass der Weltmeister noch immer mit weitem Vorsprung die Rennserie anführt. Mit dem Großen Preis von Saudi-Arabien steht nun am 19. März das zweite Rennen an.

Dieses steht abermals unter guten Vorzeichen für Red Bull und Fernando Alonso, aber eher unter schlechten für Ferrari. Wir haben die besten 5 Formel 1 Wetten zum Saudi-Arabien GP gesammelt.

Beste Formel 1 Wetten zum Saudi-Arabien GP:

*Quoten Stand: 17.03.23, 10:25 Uhr | 18+ | AGB gelten.

Beste Formel 1 Wetten zum Saudi-Arabien GP Sieger

Die spannendste Frage vor dem Saudi-Arabien GP ist in den Formel 1 Wetten natürlich: Wer gewinnt das Rennen am Sonntagabend?

Die offensichtliche Antwort auf diese Frage lautet angesichts von Form und Auto Max Verstappen, doch ausgerechnet sein Teamkollege könnte dem Niederländer in die Parade fahren. Sergio Perez ist ein echter Spezialist für Stadtkurse und gewann drei seiner vier siegreichen Rennen in Monaco, Baku und Singapur.

Schlägt er sich auch im Highspeed-Dschungel auf dem Jeddah Corniche Circuit ähnlich, könnte sich eine F1 Wette auf einen Perez-Sieg allemal auszahlen. Die Quote von 5.50 bei bwin tut ihr Übriges.

Weiter starker Alonso beim Saudi-Arabien GP?

Das Gesprächsthema Nummer 1 war am Auftakt-Wochenende jedoch Fernando Alonso. Auch zu ihm gibt es zum Saudi-Arabien GP spannende Formel 1 Wettquoten. Fährt er wieder auf das Podium, so bietet bet365 dafür die Quote 1.80 an.

Holen beide Aston Martin - also auch der in Bahrain starke Lance Stroll - Punkte, so sinkt die Wettquote auf diesem Markt bei bet3000 gar auf 1.55. Da es jedoch keine großen Upgrades bei den Teams geben wird und Charles Leclerc von weit hinten startet, dürfte Aston Martin mit Alonso und Stroll seine gute Position verteidigen.

Formel 1 Wetten auf Ferrari-Pechvögel

Brisant wird es derweil in den Formel 1 Wetten auf die Ferrari-Piloten. Charles Leclerc fiel in Bahrain mit technischen Problemen aus und startet in Saudi-Arabien zehn Plätze weiter hinten. Carlos Sainz legt bislang weiterhin nicht die gewünschte Konstanz an den Tag. Somit klingt es eher unwahrscheinlich, dass in Dschidda am Ende beide Ferrari in den Top-6 landen - bei Chillybets zur Quote 2.19.

Zu guter Letzt findet sich noch ein Tipp unter den fünf besten Formel 1 Wetten zum Saudi-Arabien GP, der beim schnellsten Stadtkurs des Kalenderjahres durchaus aufgehen könnte. Kommen 16 oder weniger Fahrer ins Ziel, so gibt es bei Betway dafür die F1 Wettquote von 1.83 im Programm.