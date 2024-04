Dreikampf um die Bundesliga Relegation - wer rettet sich vor dem Abstieg?

Punktgleich mit dem VfL, aber aktuell in Sicherheit, ist auch Mainz 05 ein Teil des Dreikampfes um Klassenerhalt, Relegation und Abstieg.

Welcher der Klubs schafft am Ende die Rettung?

Bundesliga Relegation? Aktuelle Abstiegs-Wettquoten

Direktes Duell als Ende für den 1. FC Köln?

Der 31. Spieltag könnte den Dreikampf gegen den Abstieg noch einmal richtig anfeuern oder bereits vorentscheiden. Grund dafür ist das Duell am Sonntagnachmittag (17:30 Uhr), in dem Mainz 05 den 1. FC Köln empfängt.

Immerhin holten die Rheinländer in der Rückrunde bereits genauso viele Punkte wie in der Hinrunde. Doch Mainz hat sich im Gegensatz zur ersten Halbserie in vier Spielen weniger bereits um fünf Punkte gesteigert.