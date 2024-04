5 beste Formel 1 Wetten zum China GP 2024

Am Sonntag (9:00 Uhr) kehrt die Formel 1 nach fünf Jahren Pause nach Shanghai zurück. Beim Großen Preis von China will Red Bull seine Dominanz fortsetzen.

Verkommt das Rennen erneut zu einer Machtdemonstration von Max Verstappen oder kann Ferrari bzw. ein anderes Team den Abo-Weltmeister stoppen?

Wir haben die besten 5 Formel 1 Wetten zum China GP mit Quoten für den Rennsieger, die Top-Platzierungen und vieles mehr!

Beste Formel 1 Wetten zum China GP:

Formel 1 Wetten: Erneut Verstappen-Sieg beim Shanghai GP?

Alle drei Rennen, die Max Verstappen beendete, gewann der Niederländer am Ende auch. Einzig in Melbourne fiel der Weltmeister mit technischen Problemen aus. Da die Überlegenheit riesig ist, spricht viel dafür, dass sich diese auch in Shanghai fortsetzt.

Die Formel 1 Quoten für einen Verstappen-Sieg fallen so gering aus, dass sie sich abermals nur in Kombination mit der schnellsten Runde lohnen. Diese China GP Wette bietet der führende Wettanbieter bet365 zur Quote 1.57 an.

Gut in Form war neben Verstappen bislang auch ein anderer Fahrer: Carlos Sainz stand in allen drei Rennen, in denen er antrat, auf dem Podest. Damit stellt er seinen Teamkollegen Charles Leclerc in seiner Abschiedssaison bislang in den Schatten.

Grund genug, erneut auf ein Top-Resultat des Spaniers zu setzen. Die beste F1 Wettquote für das nächste Podest gibt es mit 1.68 bei bet-at-home zu finden.

China GP Quoten für Rekordsieger Hamilton

Angesichts der beiden oben genannten Wetten bietet sich noch ein dritter Tipp auf die beiden bislang so starken Teams Red Bull und Ferrari an. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie alle vier Fahrer in die Top-6 bringen. Gelingt dies, empfiehlt sich die Quote von 1.57 in der Oddset App.

Rekordsieger der Formel 1 beim Shanghai GP ist im Übrigen nicht Verstappen, zumal das letzte Rennen in China 2019 stattfand. Vielmehr ist es Lewis Hamilton, der zwischen 2004 und 2019 insgesamt sechsmal gewann.

2024 will der siebenfache Weltmeister auf seinen großen Erfahrungsschatz aufbauen. Wir denken, dass ihm das im eigentlich unterlegenen Mercedes zumindest halbwegs gelingen kann. Unsere Wette: ein Top-6 Platz zur Quote 1.80 bei bwin.

Zu guter Letzt dürfte die lange Pause bei einigen Fahrern für Unsicherheiten sorgen. Die jungen Piloten haben den Shanghai International Circuit gar noch nie befahren. Entsprechend groß ist die Wahrscheinlichkeit von Unfällen. Unsere F1 Wette lautet deshalb, dass ein Safety Car zum Einsatz kommt - Quote 1.50 bei Interwetten.