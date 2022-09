Nach Jahren in der rechtlichen Grauzone und dem Fehlen einer gesamtdeutschen Richtlinie nehmen die Behörden die Sportwettenanbieter seit 01. Juli 2021 in die Pflicht. Mit diesem Datum müssen Wettanbieter eine deutsche Wettlizenz vorweisen. Damit sind Sportwetten in Deutschland endlich offiziell legal, zudem gibt es für Buchmacher mit deutscher Lizenz nun einheitliche Regelungen, die eingehalten werden müssen.