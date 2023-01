Eagles - 49ers Tipp, Prognose & Quoten | 29.01.2023

Unser Eagles - 49ers Tipp zum NFL Conference Championships Spiel am 29.01.2023 lautet: Wen schickt die NFC in dieser Saison in den Super Bowl? In einem engen und spannenden NFC-Finale dürfte die etwas bessere Defense von San Francisco am Ende den Unterschied machen.

Vier NFL-Teams kämpfen am Wochenende in den Conference Championships noch um die zwei Tickets für den Super Bowl LVII in Glendale, Arizona. In der NFC kommt es dabei am Samstagabend europäischer Zeit im Lincoln Financial Field zum Duell zwischen den Philadelphia Eagles und den San Francisco 49ers. Die Franchise aus Philly sicherte sich mit einer Bilanz von 14-3 den Nummer-1-Seed der Conference und bestätigte diesen Status mit einem klaren 38:7-Sieg in den Divisional Playoffs gegen die Giants. Die Niners stehen zum zweiten Mal in Folge im NFC-Endspiel. Im Vorjahr zog man mit einem 17:20 gegen die Rams den Kürzeren. Auch dieses Mal sprechen die Wettquoten gegen SF. Wir schätzen die Lage allerdings etwas anders ein und spielen mit einer Quote von 2,30 bei NeoBet die Wette „Sieg San Francisco“.

Darum tippen wir bei Eagles vs 49ers auf „Sieg San Francisco“:

Die Eagles haben 2 der letzten 4 Partien verloren

Die 49ers liegen bei den Werten Yds/Game, Rush Yds/Game und Pts/Game unter den Top 2 der NFL

Von 17 Heimspielen gegen die Niners konnte Philly nur 5 gewinnen

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Eagles vs 49ers Quoten Analyse:

Da Philly der NFC-Number-1-Seed ist und daheim spielt, sind die Hausherren bei der Eagles vs 49ers Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 1,67 auch die Favoriten. Doch auch die Buchmacher erwarten ein enges Spiel. Das bestätigen durchschnittliche Siegquoten für die Gäste von 2,20.

Eagles vs 49ers Prognose: MVP-Kandidat gegen „Mr Irrelevant“

Erst im neunten Spiel dieser Saison mussten die Eagles die erste Niederlage hinnehmen. Nach Woche 15 stand Philly bei 13-1. In den letzten drei Saisonspielen kamen dann noch mal zwei Pleiten hinzu. Hier musste Philadelphia allerdings mit Ersatz-Quarterback Gardner Minshew auskommen. Im letzten Spiel der Regular Season kehrte der Nummer-1-Spielmacher Jalen Hurts rechtzeitig zurück.

Gleich zweimal ging es gegen die Giants. Auf ein 22:16 in Week 18 folgte am vergangenen Wochenende ein extrem deutliches 38:7 in den Play-offs. Das beste Team der NFC dominierte das Spiel auf beiden Seiten der Line of Scrimmage und feierte den höchsten Postseason-Sieg seiner Geschichte. Damit stehen die Eagles erstmals seit 2017 wieder im NFC Championship Game.

Nach den ersten sieben Wochen der Saison 2022 standen die 49ers nur bei einer Bilanz von 3-4. Doch danach drehte San Francisco auf und feierte in der Regular Season zehn Siege in Folge. Mit dem 41:23 gegen Seattle und dem 19:12 in der Vorwoche gegen die Cowboys kamen danach auch noch zwei Erfolge in den Playoffs hinzu. Und das, obwohl man schon seit neun Spielen auf der Quarterback-Position mit der Nummer 3 auskommen muss.

Doch „Mr. Irrelevant“ Brock Purdy ist die große Überraschung dieser Saison. Der letzte Pick des Drafts 2022 steht bei neun Siegen, 13 TDs und nur 4 INTs. Der unerfahrene Spielmacher kann sich dabei auf eine außergewöhnlich gut besetzte Offense sowie eine bärenstarke Defense verlassen. Auch das Divisional-Playoff-Spiel gegen die Cowboys wurde von den Abwehrreihen bestimmt. Ein später Touchdown von Running Back Christian McCaffrey machte am Ende den Unterschied und sorgte für den 19:12-Sieg von SF.

Eagles - 49ers Statistik & Bilanz:

Beide Teams trafen bisher nur einmal in der Postseason aufeinander. In der Wild-Card-Round 1996 setzte sich San Francisco daheim deutlich mit 14:0 durch. In der Gesamtbilanz liegen die Niners auch mit 20-14-1 vorne. In Philadelphia fühlten sich die 49ers mit 11 Siegen und nur fünf Niederlagen ebenfalls recht wohl. In den letzten beiden Jahren gab es zwei Duelle: Die Eagles gewannen 2020 mit 25:20 im Levi‘s Stadium, verloren aber in der Vorsaison mit 11:17 im heimischen Lincoln Financial Field.

Unser Eagles - 49ers Tipp: Sieg San Francisco

Die Eagles stehen bei den zugelassenen Pass Yards/Spiel auf Platz 1 der NFL. Zudem stellt Philly die effizienteste Rush-Offense der NFL. Quarterback Jalen Hurts liegt mit einem Rating von 101,5 auf MVP-Kurs. Doch gegen die Niners wartet eine besondere Herausforderung auf den Spielmacher. Die 49ers-Defense steht dagegen bei den Yards per Game und den Points per Game auf Rang 1. Zudem hat SF die zweitbeste Rush Defense. Hier spricht alles für ein enges Duell. Am Ende dürfte die letztlich bessere Defense den Ausschlag geben. So rechnen wir damit, dass die Niners nach 2019 wieder in den Super Bowl einziehen.