Die neue BVB Champions League Sieger Quote der Buchmacher!

Zweimal 1:0 gegen PSG und schon ist das große Champions League Finale am 1. Juni 2024 im Wembley-Stadion erreicht.

Zugegeben - bei all den Alu-Treffern der Pariser war auch etwas Glück dabei. Doch das muss am Ende keinen der zahlreichen Fans in Schwarz-Gelb mehr interessieren.