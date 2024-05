Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 10.05.-12.05.

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 33. Spieltag vom 10.05.-12.05.2024: Union Berlin geht ohne Nenad Bjelica in die letzten beiden Spieltage. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir puren Abstiegskampf gegen Köln.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 33. Spieltag:

Spiele - Tipp - Quote:

Augsburg vs. VfB Stuttgart Sieg VfB Stuttgart 1.87

RB Leipzig vs. Werder Bremen BTS & Über 2,5 Tore 1.72

Freiburg vs. Heidenheim Doppelte Chance X2 2.05

Köln vs. Union Berlin Beide Teams treffen: Nein 2.05

Darmstadt vs. Hoffenheim Beide Teams treffen: Nein 2.70

Bayern vs. Wolfsburg Unter 3,5 Tore 1.90

Bochum vs. Leverkusen Über 3,5 Tore 2.15

Top-Spiel der Woche: Köln vs. Union Berlin

Köln greift nach der letzten Chance im Abstiegskampf und empfängt Union Berlin. In dieser Paarung sind die beiden schwächsten Angriffsreihen der Bundesliga vereint. Die Geißböcke erzielten in dieser Spielzeit erst 24 Tore, die Eisernen stehen bei 29 Saisontoren.

Die geringe Torausbeute der beiden Keller-Teams liegt nicht nur an fehlenden Torchancen, sondern gleichermaßen an der katastrophalen Schussverwandlungsquote beider Mannschaften. Köln (8,2 Prozent) und die Köpenicker (10,2 Prozent) haben ligaweit das schwächste Verhältnis von Abschlüssen zu Toren.

Die Verantwortlichen der Gäste hatten nach 20 Spieltagen unter der Anleitung von Nenad Bjelica genug und diesen bereits vor Saisonende wieder entlassen. Eine Entwicklung war unter dem Kroaten nicht zu sehen. Stattdessen hat Union Berlin bereits 17 Liga-Spiele ohne Treffer abgeschlossen. Viel besser sind die Geißböcke auch nicht unterwegs (50 Prozent).

Wir erwarten ein umkämpftes Spiel und entscheiden uns für den Wett Tipp heute “Beide Teams treffen: Nein” mit einer Quote von 2,05 bei Betway.

Thema der Woche: Mehrere Match-Kombis mit Blick auf die Tore

Dortmund gelang unter der Woche sensationell der Einzug ins Champions-League-Finale (1:0 vs. PSG). Am kommenden Wochenende geht es zum nächsten Auswärtsspiel, dieses Mal in die Mewa-Arena von Mainz. Die Schwarz-Gelben sind seit sieben Bundesliga-Duellen gegen den FSV ungeschlagen. Zudem stimmt die Form des BVB, der nur eines der letzten elf Bundesliga-Auswärtsspiele verloren hat.

Gegen eine klassische Drei-Weg-Wette spricht die Form der 05er. Mainz ist seit sieben Bundesliga-Spieltagen ungeschlagen, hat in den letzten fünf Partien immer getroffen und kämpft noch um den Klassenerhalt. Wir wählen bei Happybet eine Quote von 1,90 für die Match-Kombi “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”.

Weniger erfreuliche Formkurven weisen die beiden Teams der folgenden Paarung auf. Gladbach hat nur eines der letzten acht Liga-Spiele gewonnen, Frankfurt nur eines der letzten sieben. In der Arbeit gegen den Ball bekleckerten sich die beiden Kontrahenten zuletzt nur selten mit Ruhm. Unser Wett Tipp heute zu diesem Duell lautet: “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”. Die Quote von 1,75 gibt es bei Bet3000.

Für den Vergleich zwischen RB Leipzig und Werder Bremen wählen wir dieselbe Match-Kombi “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” und erhalten dafür bei Betano eine Quote von 1,72. Die Roten Bullen haben den zweitbesten Angriff der Rückrunde (36 Tore). Sie treffen auf Bremer, die an den drei vorangegangenen Spieltagen jeweils “Über 1,5 Tore” erzielt haben.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Bochum hat unter Heiko Butscher zwei von vier Liga-Spielen gewonnen. Ein Sieg gegen Leverkusen wird schwer, doch Tore sollten fester Bestandteil dieser Begegnung sein. Die letzten beiden Begegnungen des VfL enthielten insgesamt zwölf Treffer. “Über 3,5 Tore” und die dazugehörige Quote von 2,15 bei Interwetten sollten fester Bestandteil eurer Überlegungen sein.

Der VfL Wolfsburg gastiert am 33. Spieltag bei Bayern München. Mit Ralph Hasenhüttl an der Seitenlinie haben die Niedersachsen vier von sechs Liga-Spielen gewonnen und drei Partien ohne Gegentor abgeschlossen. Bayern kehrt aus einem anstrengenden CL-Halbfinale zurück und wird nicht bei vollen Kräften sein. Wir spielen den Wett Tipp heute mit einer Quote von 1,90 bei Winamax auf “Unter 3,5 Tore”

Daten und Fakten zum 33. Spieltag:

Leipzig-Stürmer Benjamin Sesko hat an jedem der letzten 5 Spieltage getroffen und bereits 12 Saisontore erzielt.

Der VfB Stuttgart ist seit 4 Bundesliga-Duellen gegen den FCA ungeschlagen.

Siegt Heidenheim im direkten Duell gegen Freiburg, zieht der Aufsteiger in der Tabelle am SCF vorbei.



Zwei Spieltage vor dem Ende der Saison fehlen Heidenheim nur drei Zähler auf den siebten Tabellenplatz. Der Bundesliga-Neuling kann das im direkten Duell mit Freiburg ändern und durch einen Sieg am SCF vorbeiziehen. Nach nur einer Niederlage aus den letzten sieben Liga-Spielen besteht auf jeden Fall die Möglichkeit für dieses Szenario.

Das Tableau der Rückrunde führt den FCH (17 Punkte) bereits vor Freiburg (16 Punkte). Zuletzt blieben die Breisgauer drei Spieltage in Folge sieglos, obwohl die Konkurrenz (Mainz, Wolfsburg und Köln) jeweils im Tabellenkeller unterwegs war. Wir wählen für diese Partie bei Tipwin die Quote von 2,05 für “Doppelte Chance X2″.

Weitere Partien am 33. Spieltag der Bundesliga:

Darmstadt hat an fünf der letzten acht Spieltage über keinen eigenen Treffer jubeln dürfen. Hoffenheim wiederum ist mit fünf Niederlagen aus den acht vorangegangenen Liga-Spielen völlig außer Form. Wir gehen in dieser Partie den Weg der Value-Wette und spielen “Beide Teams treffen: Nein” für eine Quote von 2,70 bei ODDSET.

Der VfB Stuttgart hat sich mit einem eindrucksvollen 3:1-Sieg gegen Bayern am vergangenen Spieltag endgültig für die Königsklasse qualifiziert. Das neue Ziel der Schwaben ist die Vizemeisterschaft. Dafür muss die Mannschaft von Sebastian Hoeneß weiter Vollgas-Fußball spielen.