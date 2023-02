Europa League Sieger Quoten: Favoriten & Prognose

Obwohl die Europa League sich leistungstechnisch im europäischen Fußball hinter der Champions League einordnen muss, sind dort in dieser Saison namhafte Teams unterwegs.

Wer liegt in den Europa League Sieger Quoten ganz vorne?

Neben dem FC Arsenal sind der FC Barcelona und Manchester United die größten Favoriten in den Sieger-Quoten der Buchmacher. Dahinter folgen Juventus Turin und Ajax Amsterdam.

Mit dem FC Freiburg folgt mit einer Quote von 21.0 das am höchsten gehandelte Team aus Deutschland, dahinter liegt Bayer Leverkusen mit einer Quote von 34.0. Als deutscher Außenseiter hat Union Berlin eine Quote von 51.0.

Aktuelle Europa League Sieger Quoten von bet365:

*Quoten Stand: 13.02.2023, 20:15 Uhr | 18+ | AGB gelten.

Die Europa League Favoriten - Arsenal Topfavorit

Arsenal geht als Topfavorit auf den Europa League Titel ins Rennen. Die Gunners führen nicht nur die Tabelle in der Premier League an, sondern werden auch als Favorit auf den Gewinn der Europa League gehandelt. Seit der Saison 2017/18 spielt das Team aus London jedes Jahr in der Europa League. Sie haben sich seitdem zweimal für das Halbfinale und einmal für das Finale qualifiziert.

Mit einem gut eingespielten Kader, von dem wichtige Stützen bereits in der Vorsaison für Arsenal aufgelaufen sind, haben die Verantwortlichen gute Voraussetzungen geschaffen, um die Europa League in diesem Jahr gewinnen zu können.

Barca und ManU mit guten Europa League Sieger Quoten

Bei den Europa League Sieger Quoten sind der FC Barcelona und Manchester United ebenfalls im vorderen Bereich zu finden. Eines der beiden Teams wird es aber nicht unter die besten 16 schaffen, da die beiden Top-Teams in der Zwischenrunde aufeinander treffen.

Seit 1997 war Barca in jedem Jahr für die Champions-League qualifiziert und ist aus dem Wettbewerb seitdem schon viermal als Sieger hervorgegangen. Der Spitzenreiter der La Liga ist daher in der Europa League heißer Titelkandidat.

Manchester United konnte sich zuletzt in der Saison 2016/17 Europa-League-Sieger nennen. Darauf folgten Champions-League-Qualifikationen und zwei Teilnahmen an der Europa League. 2019/20 erreichten die Red Devils das Halbfinale, 2020/21 sogar das Finale der Europa League.

Nach dem denkwürdigen Finale, aus dem der FC Villarreal nach Elfmeterschießen mit 11:12 als Sieger hervorgegangen ist, ist Manchester United der erneute Einzug durchaus zuzutrauen.

Juventus trotz Krise in der Europa League unter den Sieger-Favoriten

Bei Juventus Turin sehen die Buchmacher den Gewinn der Europa League ebenfalls im Bereich des Möglichen. Auch die Alte Dame ist in dieser Saison bereits in der Gruppenphase aus der Champions League ausgeschieden und konnte daher in der Europa League weiterspielen. Seit der Saison 2013/14 waren sie dort nicht mehr zu Gast, sondern waren immer in der Champions League zu Hause.

Ajax Amsterdam: Außenseiterchancen auf den Europa League Titel

Ein weiterer Kandidat, der sich nach Ausscheiden aus der Champions League in der Europa League versucht, ist Ajax Amsterdam. Auch sie sind sowohl in der Champions- als auch in der Europa League ein Dauergast, weshalb sie zurecht im vorderen Bereich der Europa League Sieger Quoten zu finden sind. Ajax trifft im Zwischenspiel auf den deutschen Außenseiter Union Berlin.

Europa League Quoten: Wo stehen die deutschen Teams?

Den Berlinern werden weniger gute Chancen auf den Gewinn der Europa League zugesprochen (51.0). Wenn man aber den Fußball von Union Berlin auf nationaler Ebene verfolgt, könnten sie für die Europa League ein absoluter Geheimtipp sein. Die Eisernen spielen eine sehr gute Saison in der Bundesliga und sind aktuell der größte Konkurrent des FC Bayern München.

Mit dem SC Freiburg und Bayer Leverkusen spielen noch zwei weitere deutsche Teams in der Europa League. Freiburg hat sich über einen Gewinn der Gruppenphase bereits für das Achtelfinale qualifiziert, Leverkusen muss nach dem Ausscheiden aus der Champions League noch gegen Monaco ran.

Begegnungen der Zwischenrunde der Europa League

FC Barcelona – Manchester United

Ajax Amsterdam – 1.FC Union Berlin

FC Shakhtar Donetsk – Stade Rennes

FC Red Bull Salzburg – AS Rom

Sporting CP – FC Midtjylland

Bayer 04 Leverkusen – AS Monaco

Juventus Turin – FC Nantes

Die kommenden Termine der Europa League

Zwischenrunde 16. & 23. Februar

Achtelfinale: 9. & 16. März

Viertelfinale: 13. & 20. April

Halbfinale: 11. & 18. Mai

Finale: 31. Mai

Die Europa League Sieger seit 2015:

2022: Eintracht Frankfurt

2021: Villarreal CF

2020: Sevilla FC

2019: Chelsea FC

2018: Atlético Madrid

2017: Manchester United

2016: Sevilla FC

2015: Sevilla FC