Schalke - Wolfsburg Tipp, Prognose & Quoten | 10.02.2023

Unser Schalke - Wolfsburg Tipp zum Bundesliga Spiel am 10.02.2023 lautet: Schalke gibt sich nicht auf, so viel ist sicher. Die Leistungen werden besser und zumindest defensiv gibt es einen Aufwärtstrend zu verzeichnen. Für einen dritten Punktgewinn in Folge ist Wolfsburg jedoch zu effektiv!

Defensive Stabilität lässt sich einfacher herstellen, als offensive Leistungssteigerungen, insbesondere im Abstiegskampf. Schalke geht diesen Weg. Keiner kann den Knappen ihre Leidenschaft absprechen, doch Wolfsburg ist trotz einer kleinen Ergebniskrise zu stark. Wir setzen auf einen Auswärtssieg der Wölfe mit einer Quote von 1,90 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Schalke vs Wolfsburg auf „Sieg Wolfsburg“:

Europa ist das Ziel der Wölfe und Effektivität ist der Schlüssel zum Erfolg. Wolfsburg macht 0,41 Tore pro Schuss auf das Tor - Platz drei in dieser Kategorie.

Offensiv ist und bleibt Schalke in diesem Jahr nicht erstligatauglich. Zuletzt konnte nur ein Tor in fünf Ligaspielen bejubelt werden.

Auswärts sind die Niedersachsen ein unangenehmer Gegner. Drei Siege in den letzten vier Gastauftritten sprechen für das Team von Trainer Kovac.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Schalke vs Wolfsburg Quoten Analyse:

Am 19. Spieltag stellte Schalke sich im 4-1-4-1 auf und machte den Gladbachern von Anfang an klar, dass defensive Stabilität oberste Priorität hat. Für die Knappen endete die Partie mit dem zweiten Punktgewinn in Folge. Trotz der verbesserten Arbeit gegen den Ball bewerten die Buchmacher Königsblau mit Quoten von rund 3,90 als Außenseiter.

Im Umkehrschluss muss es in diesem Spiel einen anderen Favoriten geben und der kommt aus Niedersachsen. Der VfL verlor drei Pflichtspiele in Folge. Damit ist der heiße Start nach der Winterpause zwar dahin, doch die eigene Qualität wurde in dieser Saison mehrfach unter Beweis gestellt. Niko Kovac und seine Spieler betreten die Veltins-Arena mit einer Quote von ungefähr 1,90.

Eine Mannschaft mit europäischen Ambitionen, die ihre letzten Ergebnisse wieder geradebiegen möchte, sollte in der Lage sein, das Tabellenschlusslicht zu besiegen. Für uns eine gute Chance, um ansprechende Quoten für einen Auswärtssieg der Wolfsburger einzusammeln.

Schalke vs Wolfsburg Prognose: „Ungeliebte Gäste stehlen die Punkte“

Derzeit fehlen den Königsblauen nur fünf Punkte zum Relegationsplatz. Nach zwei Punkteteilungen in Folge wollen die Knappen mit Sicherheit eine Serie starten. Allerdings könnten die Gäste aus Wolfsburg dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung machen.

Zuletzt war der VfL zumindest kein gern gesehener Kontrahent im Spielplan der Schalker. S04 konnte keines der letzten sechs direkten Duelle für sich entscheiden. Passend zur schwachen Angriffsreihe erzielte die Mannschaft aus dem Ruhrgebiet keinen eigenen Treffer in den letzten vier Aufeinandertreffen.

Stellvertretend für die fehlende Qualität im Angriff ziehen wir die letzten fünf Ligaspiele heran. Nur in einem einzigen Spiel fand das Team aus Gelsenkirchen den Weg auf die Anzeigetafel.

Gehen wir alle absolvierten Spieltage durch, wird die Bilanz nicht besser. 47 Prozent der bisherigen Bundesliga-Partien beendete der FC Schalke 04 ohne einen eigenen Treffer erzielt zu haben.

Zur Eröffnung des 20. Spieltages beherbergen die Knappen einen Kontrahenten, der laut xGA aus dem Spiel heraus eine der fünf besten Verteidigungen der Liga stellt. Wolfsburg behielt in knapp 37 Prozent der Spiele eine weiße Weste.

Schalke - Wolfsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schalke: 0:0 Gladbach (A), 0:0 Köln (H), 1:6 Leipzig (H), 0:3 Frankfurt (A), 0:2 Bayern (H).

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 2:4 Bayern (H), 1:2 Union Berlin (A), 1:2 Werder Bremen (A), 5:0 Hertha (A); 6:0 Freiburg (H).

Letzte 5 Spiele Schalke vs. Wolfsburg: 0:0 (A), 0:5 (A), 0:1 (A), 0:2 (H), 1:4 (H)

Zuletzt mussten sich die Knappen in zwei Heimspielen in Folge gegen den VfL Wolfsburg geschlagen geben. Die letzten fünf direkten Vergleiche deuten mit einem Torverhältnis von 12:1 zugunsten der Wölfe klar in Richtung eines weiteren Dreiers der Niedersachsen.

Pro 90 Minuten kommt die Reis-Elf auf 1,11 Goal Creating Actions. Das ist mit Abstand der schlechteste Wert der gesamten Bundesliga. Wolfsburg findet sich am anderen Ende dieser Tabelle wieder und belegt den dritten Rang. Ein klares Mismatch mit Vorteilen in Richtung der Einheit um Trainer Kovac.

Ohnehin sind die Wolfsburger in ihrer Torverteilung eine aufregende Mannschaft. Der VfL erzielte hervorragende zehn Treffer nach ruhenden Bällen (2.) und eine Hand voll Tore nach hohem Ballgewinn (5.). Die Wölfe haben gleich mehrere Lösungen parat, um auf die Anzeigetafel zu kommen.

Gerade diese verschiedenen Wege fehlen den Knappen. Die schwächste Offensive der Liga wurde ihrem Ruf zuletzt mehr als gerecht. Seit elf Partien warten die Schalker Anhänger auf ein Spiel mit mehr als einem eigenen Tor.

Unser Schalke - Wolfsburg Tipp: Sieg Wolfsburg

Eine kleine Ergebniskrise dürfte den VfL nicht aus der Fassung bringen. Erinnern wir uns an den Saisonstart: Da überwanden Kovac und seine Spieler eine deutlich größere Misere, bestehend aus fünf sieglosen Spielen in Serie. Bereits gegen Bayern waren Nehmer-Qualitäten ersichtlich und ein Comeback nicht ausgeschlossen. Das Spiel gegen Schalke sollte die Chance bieten, Kontakt zu den europäischen Plätzen aufrechtzuerhalten.