DAZN Bet Anmeldung und Verifizierung

Wollen sich User bei DAZN Bet anmelden, erhalten sie mit diesem Beitrag eine detaillierte Anleitung. Des Weiteren finden Interessenten hier auch wichtige Tipps zur Verifizierung.

Mit Mitte September 2023 hat der Anbieter DAZN Bet auch in Deutschland den Einstieg in den Sportwetten-Markt gewagt. Interessierte Personen können ab sofort einen Account beim Buchmacher einen Account anlegen.

Hier dürfen sich User über ein breit gefächertes Wettangebot freuen. Sie finden beim Bookie nicht nur bekannte Sportarten wie Fußball, Eishockey und Basketball, sondern gleichermaßen weniger nachgefragte Wettkämpfe. Dadurch ist für fast jede Vorliebe etwas Passendes dabei.

Einen großen Fokus legt DAZN Bet des Weiteren auf den Spielerschutz. Daher kommen Kunden beim Wetten in den Genuss von Transparenz. Das gilt bereits für den Anmeldeprozess – denn er gestaltet sich einfach und übersichtlich.

Die Registrierung bei DAZN Bet – so funktioniert sie

Es lässt sich die Anmeldung bei DAZN Bet in wenigen Schritten abschließen. Wer zusätzlich Zeit sparen und Fehler vermeiden will, sollte sich an diese Anleitung halten:

Die Registrierung auf der Homepage starten

Zuerst begeben sich User auf das Portal von DAZN Bet. Dort klickt man auf den gelben Button „Jetzt anmelden“. Alternativ kann man diesen Schritt auch über die App des Bookies vornehmen – der Prozess gestaltet sich bei der mobilen Anwendung ident.

Die persönlichen Daten eingeben

Es öffnet sich anschließend ein Fenster, in welches die Daten des Spielers einzugeben sind. So müssen Kunden unter anderem ihren Namen, ihr Geburtsdatum, das Herkunftsland und die Adresse bekanntgeben.

Die Anmeldung abschließen

Zu guter Letzt gibt man noch die Handynummer, eine E-Mail-Adresse für die spätere Anmeldung ein und legt das gewünschte Passwort fest. Bei Bedarf ist es auch sofort möglich, ein Einzahlungslimit zu bestimmen. Man kann diesen Schritt aber auch später erledigen. Stimmt man den AGB zu, ist die Registrierung abgeschlossen.

Zur Bestätigung der Mobilfunknummer lässt DAZN Bet seinen Kunden eine Bestätigungs-SMS samt PIN zukommen – gibt man Letzteren in das dafür vorgesehene Feld ein, kann man zum Login übergehen.

Der gesamte Anmeldeprozess sollte nur wenige Minuten lang dauern. Etwaige Tippfehler zeigt der Anbieter automatisch an. Das gilt vor allem dann, wenn die Adresse nicht auffindbar ist.

Die Verifizierung des Kundenkontos bei DAZN Bet

Am besten nimmt man direkt nach der Registrierung die Verifizierung bei DAZN Bet vor. Auf diese Weise stellt man sicher, dass man sämtliche Funktionen des Anbieters uneingeschränkt nutzen kann. Ohne die Bestätigung der Daten kann man übrigens keine Einzahlung vornehmen, natürlich sind dann auch Auszahlungen nicht möglich.

Um das Konto zu verifizieren, ist dem Anbieter ein Scan des Personalausweises, Reisepasses oder Führerscheins zu übermitteln. Dabei ist natürlich darauf zu achten, dass sich sämtliche Informationen leicht ablesen lassen. Auch das Foto sollte gut zu erkennen sein. Die Adresse ist durch einer Energierechnung zu belegen – sie sollte ebenfalls den Namen des Kunden enthalten und darf nicht älter als drei Monate sein.

Die wichtigsten Tipps zum DAZN Bet Login

Bei der Erstanmeldung bei DAZN Bet gehen User idealerweise Schritt für Schritt vor. Sie sollten die Kundendaten vor der Registrierung genau unter die Lupe nehmen. Letztere müssen unbedingt mit den Informationen auf dem Personalausweis übereinstimmen. Nur so lässt sich anschließend die Verifizierung des Kundenkontos problemlos durchführen.

In seltenen Fällen kommt es vor, dass sich die Anmeldung bei DAZN Bet nicht durchführen lässt. In diesem Fall wendet man sich am besten an den Support des Bookies. Die Mitarbeiter nehmen sich sämtlichen Kundenanfragen sofort an.

Häufig gestellte Fragen zur DAZN Bet Registrierung

An wen können sich User bei Problemen bei der DAZN Bet Registrierung wenden?

Bei Schwierigkeiten bei der Anmeldung steht Usern der Kundensupport zur Verfügung. Er reagiert umgehend und ist darum bemüht, Probleme schnell zu lösen. Fehler in den Adressdaten zeigt der Anbieter automatisch an. Kommt man bei der Registrierung trotzdem nicht weiter, sollte man sich an die Mitarbeiter von DAZN Bet wenden. Sie erreicht man über das Kontaktformular, den Chat oder per E-Mail.

Erhalten Kunden bei der Ersteinzahlung einen Bonus?

Für Neukunden gibt es bei DAZN Bet einen Willkommensbonus. Dafür müssen User eine Einzahlung von mindestens 10 Euro vornehmen. User erhalten vom Bookie danach Freiwetten.

Ist es möglich, das DAZN Bet Konto gleich nach der Registrierung zu nutzen?

Nein. Nach der Erstanmeldung können Kunden noch keine Einzahlungen tätigen. Dafür müssen sie zuerst den Account verifizieren. Erst danach ist es ihnen möglich, Geld auf ihr Konto zu überweisen und die erste Sportwette zu setzen.

Worauf ist bei der Verifizierung des Kundenkontos zu achten?

Die Verifizierung des Accounts lässt sich nur dann durchführen, wenn die Daten mit den Informationen auf dem Reisepass oder Personalausweis übereinstimmen. Zudem ist die Adresse durch die Übermittlung einer Energierechnung zu bestätigen. Erst danach kann man den Account uneingeschränkt nutzen.