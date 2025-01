Champions League Bologna - BVB: Gratiswetten & Bonusangebote

In der Champions League steht der 7. Spieltag mit Bologna - BVB an. Die besten Gratiswetten & Bonusangebote dazu gibt es hier.

Nachdem die Rückrunde in den europäischen Topligen schon wieder Fahrt aufgenommen hat, geht es nun auch in der Champions League weiter.

Borussia Dortmund ist dabei am Dienstag (21. Januar) um 21:00 Uhr beim FC Bologna gefordert. Der BVB steht derzeit auf Platz 9 in der Tabelle der Königsklasse und hat damit gute Chancen auf den Einzug in die K.O.-Runde.