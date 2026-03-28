Großer Preis von Japan Tipp, Prognose & Quoten | 29.03.2026

SPORT1 Betting 28.03.2026 • 18:00 Uhr Großer Preis von Japan Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Formel 1 Wette | Feiern die Silberpfeile den nächsten Doppelsieg?

Unser Großer Preis von Japan Sportwetten Tipp zum Formel 1 Rennen am 29.03.2026 lautet: Mehrere Optionen sind im Wett Tipp heute möglich – allesamt mit einem interessanten Value versehen.

Unter den Fahrern zählt Suzuka zu den beliebtesten Strecken der Saison. Eine Mischung aus High-Speed-Abschnitten und verwinkelten Kurven verleiht dem Grand Prix von Japan hohes Ansehen. Über 53 Runden hinweg bewegen sich die Boliden durch 18 Kurven und legen jeweils 5.807 Kilometer zurück.

Während der ersten beiden Rennen der Saison haben sich die Silberpfeile eine klare Favoritenrolle erarbeitet – auch bei den Wettanbietern mit Paysafecard. Sowohl das Auftaktrennen in Australien, als auch der Grand Prix von China endeten mit einem Doppelsieg für Mercedes.

Unmittelbar dahinter rasten die beiden Ferraris ins Ziel, deren Großer Preis von Japan Wettquoten den beiden Führenden der Fahrerweltmeisterschaft bei Winamax am nächsten kommen. Wenn ihr euch vor einer Wette noch über den Anbieter informieren wollt, könnt ihr das zum Beispiel mit unserem Artikel über die Winamax Erfahrungen tun. Dort erklären wir euch unter anderem die Bedingungen für den Winamax Bonus.

In unserem Großer Preis von Japan Wett Tipp heute machen Mercedes und Ferrari voraussichtlich wieder die ersten vier Plätze unter sich aus. Wir spielen bei Winamax eine Quote von 5.00 und setzen auf “Lewis Hamilton landet unter den Top-3”.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Mercedes und Ferrari haben sich bisher am stärksten präsentiert. George Russell gewann den Auftakt in Australien, holte sich den Sieg im nachfolgenden Sprint von China und beendete das Rennen an zweiter Stelle. Unter vielen Experten gilt der Brite als Favorit auf den Sieg in Suzuka. Mehr Value enthält jedoch eine Wette auf den Sieg seines Teamkollegen.

Kimi Antonelli kürte sich am letzten Rennwochenende zum jüngsten Grand-Prix-Sieger der Formel-1-Geschichte. Entscheidend für die Chancenverteilung an diesem Wochenende wird das Qualifying sein. Acht der letzten zwölf Sieger starteten in Suzuka von der Pole-Position. Max Verstappen, der Pole-Setter und Sieger aus den vier vorangegangenen Jahren, wird an diesem Wochenende wohl keine Aktien am Sieg haben.

Realistischer sind die Hoffnungen der Scuderia. Charles Leclerc und Lewis Hamilton profitieren von einem konkurrenzfähigen Auto, das den beiden Silberpfeilen auf der Spur ist. Der Franzose beendete den Grand Prix in Japan zuletzt drei Jahre hintereinander auf dem vierten Rang. Auf dem Podium stand der Monegasse hier zuletzt 2022. Gegen einen formverbesserten Lewis Hamilton wird es erneut schwer, sich zu behaupten.

Formel 1: Großer Preis von Japan: Wett Tipps und Prognosen

Für das Rennen in Suzuka haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren. In unserer Formel 1: Großer Preis von Japan Prognosen blicken wir zudem auf die spezifischen Bedingungen der Fahrer.

Lewis Hamilton landet unter den Top-3 (Quote 5,00 bei Winamax) : Es scheint, als würde der siebenfache Weltmeister in diesem Jahr wesentlich besser mit dem Ferrari zurechtkommen. Lewis Hamilton fuhr am letzten Wochenende erstmals seit 2024 auf das Podium und stand erstmals für Ferrari auf dem Treppchen. Zudem hat der Brite seine Qualitäten in Japan schon mehrfach bewiesen. Fünf Siege feierte der 41-Jährige schon auf diesem Circuit.

Es scheint, als würde der siebenfache Weltmeister in diesem Jahr wesentlich besser mit dem Ferrari zurechtkommen. Lewis Hamilton fuhr am letzten Wochenende erstmals seit 2024 auf das Podium und stand erstmals für Ferrari auf dem Treppchen. Zudem hat der Brite seine Qualitäten in Japan schon mehrfach bewiesen. Fünf Siege feierte der 41-Jährige schon auf diesem Circuit. Kimi Antonelli gewinnt das Rennen (Quote 3,50 bei Winamax) : Nimmt der Italiener seinen Rückenwind aus dem gewonnenen Grand Prix von China mit nach Japan? Talent und Momentum sprechen dafür, ebenso wie sein letztjähriges Debüt auf dieser Strecke. Seit 2025 hält Kimi Antonelli den Streckenrekord. Damals bestritt der 19-Jährige erst seinen dritten Grand Prix in der Formel 1. Seither hat er viele wichtige Erfahrungen gesammelt und sein Niveau gesteigert.

Nimmt der Italiener seinen Rückenwind aus dem gewonnenen Grand Prix von China mit nach Japan? Talent und Momentum sprechen dafür, ebenso wie sein letztjähriges Debüt auf dieser Strecke. Seit 2025 hält Kimi Antonelli den Streckenrekord. Damals bestritt der 19-Jährige erst seinen dritten Grand Prix in der Formel 1. Seither hat er viele wichtige Erfahrungen gesammelt und sein Niveau gesteigert. Oliver Bearman landet in den Top-6 (Quote 4,00 bei Winamax) : Das Haas-Paket zählt zu den Überraschungen der Saison. Kriseln McLaren und Red Bull weiterhin, fallen sie vielleicht sogar erneut wegen technischer Probleme aus, öffnet sich erneut eine große Chance für Oliver Bearman. In China fuhr der 20-Jährige auf dem fünften Rang. Wiederholt er diesen Coup, wartet auf euch der vierfache Gewinn.

Das Haas-Paket zählt zu den Überraschungen der Saison. Kriseln McLaren und Red Bull weiterhin, fallen sie vielleicht sogar erneut wegen technischer Probleme aus, öffnet sich erneut eine große Chance für Oliver Bearman. In China fuhr der 20-Jährige auf dem fünften Rang. Wiederholt er diesen Coup, wartet auf euch der vierfache Gewinn. Ferrari fährt die schnellste Runde (Quote 5,00 bei Winamax): Wie bereits erwähnt, sind die Ferrari neben den Mercedes das beste Team der noch jungen Saison. Umso überraschender, dass ihre Quote auf die schnellste Runde so hoch ausfällt. Ein Value, den wir auf keinen Fall liegen lassen können.