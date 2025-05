5 beste Bundesliga Wetten für Leverkusen - BVB

SPORT1 Betting 11.05.2025 • 07:00 Uhr Die 5 besten Leverkusen - BVB Wetten für den 33. Spieltag in der Bundesliga. Wer gewinnt das Topspiel am Sonntag?

Die Meisterfrage in der Bundesliga ist seit dem vergangenen Wochenende geklärt. Doch der 33. Spieltag hat noch einige spannende Duelle zu bieten.

Dazu gehört natürlich auch das Topspiel zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund. Während die Werkself im letzten Heimspiel noch einmal um die Ehre spielt, geht es für den BVB um die Champions League. Anpfiff ist am Sonntag, den 11. Mai, um 15:30 Uhr.

Wir blicken auf die Ausgangslage und stellen die fünf besten Wetten für Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund vor.

Bundesliga Wetten: Beste Wetten für Leverkusen - BVB

Springt Dortmund mit dem Auswärtssieg auf Platz 4?

Wer hätte vor ein paar Wochen daran geglaubt, dass der BVB am 33. Spieltag noch auf Platz 4 springen kann? Doch dank eines sensationellen Saisonendspurts ist für die Borussia alles möglich. Seit sechs Spielen ist die Mannschaft von Trainer Niko Kovac mittlerweile ungeschlagen – fünf dieser sechs Spiele wurden gewonnen.

Leverkusen hingegen hat in den letzten Wochen etwas an Punch verloren und drei der letzten vier Spiele Remis gespielt. Natürlich will sich die Werkself im letzten Heimspiel der Saison – und dem möglicherweise letzten Spiel unter Trainer Xabi Alonso – mit einem Sieg von den eigenen Fans verabschieden.

Doch der BVB braucht die Punkte noch dringender und könnte entsprechend motiviert zu Werke gehen. Sollte der Borussia tatsächlich der Auswärtssieg gelingen, bietet Betano eine Quote von 2,35.

Auch Bwin hat einen interessanten Quoten-Boost für den BVB-Sieg im Angebot. Sollten die Schwarzgelben gewinnen und in dem Spiel insgesamt über 2,5 Tore fallen, bietet Bwin eine Quote von 3,40 statt 3,10.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Beide Teams treffen und über 2,5 Tore?

Wenn Leverkusen und Dortmund aufeinandertreffen, sind Tore fast schon garantiert. Das letzte Mal, dass diese Paarung torlos endete, liegt schon über zehn Jahre zurück. Auch das letzte direkte Duell im Januar hatte mit vier Treffern nach 20 Minuten bereits einiges zu bieten. Letztlich ging die Partie 3:2 für Leverkusen aus. Lediglich in zwei der letzten zehn direkten Duelle konnte nur ein Team treffen.

Deshalb könnte sich am Samstag auch der Tipp auf “Beide Teams treffen und über 2,5 Tore” lohnen. Betway bietet für diese Bundesliga Wette eine Quote von 1,66.

Torwetten: Setzt Guirassy seinen Lauf fort?

Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich Neuzugänge in ihrer ersten Saison beim BVB etwas schwerer tun. Dies gilt allerdings nicht für Serhou Guirassy. Mit wettbewerbsübergreifend 32 Toren hat er auf Anhieb das geliefert, was man sich von ihm versprochen hatte: Tore!

Allein in der Bundesliga war er in den letzten drei Spielen viermal erfolgreich. Gegen den VfL Wolfsburg hat er zuletzt einen Doppelpack geschnürt. Und auch im Hinspiel gegen Leverkusen konnte sich Guirassy in die Torschützenliste eintragen. Sollte er am Sonntag im vierten Spiel in Serie treffen, bietet Bwin eine Quote von 2,05.

Remis im Spitzenspiel?

Auch wenn es in diesem Jahr nicht für einen Titel gereicht hat, spielt Leverkusen immer noch eine starke Saison. Nur zwei Bundesliga-Niederlagen während der gesamten Spielzeit bestätigen dies. Allerdings hat die Werkself in dieser Saison wesentlich häufiger Unentschieden gespielt als noch im Vorjahr. Bereits elfmal mussten sich Xabi Alonso und seine Jungs mit einer Punkteteilung begnügen. Allein in den letzten vier Spielen gab es drei Remis.

Da es auch am Sonntag beim Spitzenspiel gegen den BVB keinen klaren Favoriten gibt, ist ein weiteres Unentschieden alles andere als ausgeschlossen. Sollte Leverkusen zum vierten Mal innerhalb der letzten fünf Spiele nur Remis spielen, bietet interwetten eine Quote von 3,90.