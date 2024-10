5 beste Champions League Wetten für den 2. Spieltag

Die besten Champions League Wetten zum 2. Spieltag. Wie schlagen sich Bayern, BVB und Co. in der Königsklasse?

Die besten Champions League Wetten zum 2. Spieltag. Wie schlagen sich Bayern, BVB und Co. in der Königsklasse?

Am Dienstag und Mittwoch steht der 2. Spieltag der Champions League auf dem Programm. Natürlich sind auch die fünf deutschen Vertreter wieder mit am Start.

Und die Bundesligisten bekommen es zum Teil mit großen Namen zu tun. Folgende Partien mit deutscher Beteiligung stehen am 2. Spieltag an: VfB Stuttgart - Sparta Prag, Borussia Dortmund - Celtic Glasgow, Bayer Leverkusen - AC Mailand, RB Leipzig - Juventus Turin und Aston Villa - Bayern München.

UEFA Champions League: Beste Wetten 2. Spieltag

Champions League Wetten: Stuttgart macht den Auftakt

Den Auftakt des 2. Spieltages in der Champions League bestreiten der VfB Stuttgart und Sparta Prag. Am Dienstag, um 18:45 Uhr, gehen die Schwaben in ihr erstes Heimspiel in der Königsklasse.