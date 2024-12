5 beste DFB-Pokal Wetten für Bayern - Leverkusen

Unter der Woche wird das Achtelfinale des DFB-Pokals ausgetragen und gleich am Dienstag steht mit Bayern München gegen Bayern Leverkusen ein absolutes Topspiel auf dem Programm!

Denn der Rekordpokalsieger empfängt den Titelverteidiger zum frühen Aufeinandertreffen der Titelfavoriten im Achtelfinale. Anpfiff ist um 20:45 in der Münchener Allianz-Arena. Für nicht wenige Experten handelt es sich bei dem Duell um das vorgezogene Endspiel.

Muss Bayer bereits im Achtelfinale den Traum von der Titelverteidigung begraben oder scheitern die Bayern zum fünften Mal in Folge vorzeitig im Pokal?

DFB-Pokal Wetten: Beste Wetten für Bayern - Leverkusen

DFB-Pokal Wetten: Doppelte Chance auf Leverkusen!

Kaum eine Paarung hat in den letzten Jahren für so viel Brisanz gesorgt wie Bayern gegen Leverkusen. Seit vier Spielen wartet der Rekordmeister nun auf einen Erfolg gegen die Werkself.

Seitdem Xabi Alonso in Leverkusen an der Seitenlinie steht, hat Bayer nicht mehr gegen den FCB verloren. Es scheint fast, als hätten die Bayern in dem Spanier ihren Meister gefunden.