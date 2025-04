5 beste Europa League Wetten für Frankfurt - Tottenham

SPORT1 Betting 16.04.2025 • 17:00 Uhr Die 5 besten Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur Wetten für das Viertelfinale in der Europa League. Wer gewinnt das Rückspiel am Donnerstag?

Jetzt wird es ernst! Nach dem glücklichen 1:1 im Hinspiel muss sich Eintracht Frankfurt am Donnerstag steigern, um den Einzug in das Halbfinale der Europa League perfekt zu machen!

Das Rückspiel zwischen der SGE und Tottenham Hotspur findet am Donnerstag, den 17. April, um 21:00 Uhr im Frankfurter Deutsche Bank Park statt. Wer zieht ins Halbfinale ein?

Wir blicken auf das Rückspiel und schauen, wie die Chancen auf das Weiterkommen für die Eintracht stehen.

Europa League Wetten: Beste Wetten für Frankfurt - Tottenham

Europa League Wetten: Frankfurt kommt weiter!

Europapokal-Nächte in Frankfurt sind immer etwas ganz Besonderes. Dafür werden die Fans am Donnerstag auf jeden Fall sorgen. Jetzt muss die Eintracht auf dem Rasen natürlich nachlegen.

Trotz der frühen Führung durch Hugo Ekitiké sind die Hessen im Hinspiel noch gehörig unter Druck geraten. Gleich mehrere Alu-Treffer haben die Gäste vor dem Rückstand bewahrt. Dank des glücklichen 1:1 in London ist im Rückspiel für beide Mannschaften aber noch alles drin.

Da Frankfurt in dieser Europa-League-Saison zuhause noch ungeschlagen ist, gehen die Gastgeber mit entsprechend guten Quoten in das Spiel. Sollte die SGE am Ende des Abends im Halbfinale stehen – ob nach 90 oder nach 120 Minuten – bietet Betano eine Quote von 1.78.

Frankfurt - Tottenham Quoten: Wieder Tore auf beiden Seiten?

Wenn Frankfurt oder Tottenham in dieser Europa-League-Saison auf dem Platz stehen, sind Tore fast schon garantiert. Während die Spurs in all ihren Europapokal-Auftritten getroffen haben, ist die SGE lediglich im letzten Vorrundenspiel gegen AS Rom ohne eigenen Treffer geblieben.

Auch im Hinspiel war Frankfurt bereits nach sechs Minuten erfolgreich. Danach kam offensiv zwar nicht mehr viel von den Hessen, doch dafür haben die Spurs ihre Torgefahr einmal mehr unter Beweis gestellt.

Es ist auf jeden Fall alles andere als unwahrscheinlich, dass auch im Rückspiel beide Teams mindestens einen Treffer erzielen. Das erkennt man unter anderem an der verhältnismäßig geringen Quote von 1.55 für diesen Tipp.

In Kombination mit einer Wette auf über 2,5 Tore bietet Betway hingegen eine Quote von 1.85. Fallen am Donnerstag mindestens drei Tore in der regulären Spielzeit?

Torwetten: Trifft Frankfurt in der 1. Halbzeit?

Im ersten Aufeinandertreffen hat die Eintracht losgelegt wie die Feuerwehr und bereits nach wenigen Minuten die Führung erzielt. Ein ähnlicher Auftakt wäre aus deutscher Fansicht wieder wünschenswert.

Tatsächlich hat Frankfurt bislang in allen drei K.o.-Spielen in den ersten 45 Minuten mindestens einen Treffer erzielt. Und auch am Wochenende gegen Heidenheim waren die Hessen durch ein Tor von Bahoya in der 10. Minute früh erfolgreich.

Sollten die Gastgeber gegen die Spurs ebenfalls wieder in der ersten Halbzeit treffen, bietet bet365 eine Quote von 1.80.

Geht Frankfurt gegen Spurs in die Verlängerung?

Wenn man auf die Quoten der Buchmacher schaut, lässt sich kein klarer Favorit erkennen. Während die Spurs im Hinspiel leicht favorisiert waren, geht nun die Eintracht mit den minimal besseren Quoten in das Rückspiel. Fest steht, dass sich beide Tipps mehr als das Doppelte des Einsatzes bringen würden.

Auf der anderen Seite ist auch ein Unentschieden nach 90 Minuten keinesfalls ausgeschlossen – siehe Hinspiel. Allerdings müssen die Hessen im Vergleich zur Vorwoche eine bessere Leistung zeigen, um nicht erneut unter Druck zu geraten.

Sollte die Partie am Donnerstag wirklich in die Verlängerung gehen, bietet Interwetten eine Quote von 3.70. Falls das Spiel in der Verlängerung entschieden wird, steht sogar eine Quote von 5.90 im Raum!

Trifft Mathys Tel gegen die Eintracht?

In der Hoffnung auf mehr Spielpraxis, geht Mathys Tel seit der Winterpause auf Leihbasis für die Spurs auf die Torjagd. Sein Einstand auf der Insel verlief jedoch allenfalls durchwachsen.

Mittlerweile scheint sich der Franzose allerdings an die Premier League gewöhnt zu haben.

So war er in den letzten beiden Spielen gegen Southampton und Wolverhampton je einmal erfolgreich. Klar, dass er diese Serie nun auch im Europapokal fortführen will.

Gegen die Eintracht hat der Franzose übrigens auch sein Bundesliga-Debüt gegen die Bayern gegeben. Fünfmal ist er bislang gegen die SGE aufgelaufen. Ein Tor ist ihm gegen die Eintracht aber bislang noch nicht gelungen.

Sollte sich dies am Donnerstag ändern und Tel im dritten Spiel in Folge treffen, bietet bwin eine Quote von 5.75.