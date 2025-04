5 beste Europa League Wetten für Tottenham - Frankfurt

SPORT1 Betting 09.04.2025 • 17:00 Uhr Die 5 besten Tottenham Hotspur - Eintracht Frankfurt Wetten für das Viertelfinale in der Europa League. Wer gewinnt das Hinspiel am Donnerstag?

Nach den Duellen in der Champions League geht es für die deutschen Fans auch am Donnerstag mit einer Europapokal-Nacht weiter. Denn Tottenham Hotspur empfängt Eintracht Frankfurt zum Hinspiel des Viertelfinales in der Europa League.

Anpfiff zwischen den Spurs und der Eintracht ist am Donnerstag, den 10. April, um 21:00 Uhr. Können die Hessen im Hinspiel etwas Zählbares aus London mitnehmen?

Wir blicken auf die Partie und stellen die 5 besten Wetten samt Quoten für Tottenham - Frankfurt vor!

Europa League Wetten: Beste Wetten für Tottenham - Frankfurt

Europa League Wetten: Tore auf beiden Seiten?

Mit Platz 4 und Platz 5 haben beide Mannschaften die Vorrunde souverän überstanden und sind direkt ins Achtelfinale eingezogen.

Während die Eintracht lediglich im Achtelfinal-Hinspiel gegen Alkmaar ohne eigenen Treffer geblieben ist, haben die Spurs bislang in jedem ihrer zehn EL-Spiele dieser Saison getroffen. Mit 17 Toren allein nach der Vorrunde stellt Tottenham eine der besten Offensiven im laufenden Wettbewerb.

Auch beim letzten direkten Duell der beiden Traditionsclubs, in der Vorrunde der Champions League 2022/23, gab es ein stimmungsvolles 3:2. Sollten am Donnerstag wieder beide Teams treffen, bietet Betano eine Quote von 1.55.

Doppelte Chance: Frankfurt verliert nicht bei den Spurs!

Die Buchmacher haben mit den Spurs ihren klaren Favoriten. Immerhin haben die Gastgeber in dieser EL-Saison noch kein Heimspiel verloren. Frankfurt hat zwar ebenfalls nur zwei der letzten 23 Spiele in der Europa League verloren, allerdings gab es beide Pleiten in dieser Saison auswärts.

Andererseits haben die Hessen ihr letztes Auswärtsspiel in Amsterdam mit 1:2 gewonnen. Sollte es der Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller am Donnerstag erneut gelingen, eine Niederlage zu vermeiden, so bietet Betway für die Doppelte Chance auf X oder 2 eine Quote von 2.05!

Europa League Torwetten: Wie viele Tore fallen in London?

Beide Mannschaften haben sich in dieser EL-Saison bislang relativ treffsicher präsentiert. Allerdings haben sowohl die Spurs als auch die Hessen international schon dreimal zu null gespielt.

Auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass am Donnerstag keine Tore fallen, verhältnismäßig gering ist, könnte sich die Wette auf unter 2,5 Tore lohnen. Schließlich handelt es sich um ein Hinspiel, in dem kein Team ins Hintertreffen geraten will. Gut möglich, dass sich beide Mannschaften erst einmal neutralisieren.

Sollten am Donnerstag unter 2,5 Tore fallen, bietet bet356 eine Quote von 2.32.

Tottenham - Frankfurt Quoten für die Torschützen

Fest steht: Wenn Tottenham und Frankfurt aufeinandertreffen, sind auch einige hochkarätige Offensivstars mit von der Partie. Ob Dominic Solanke, Heung-Min Son oder Richarlison auf Seiten der Spurs oder Hugo Ekitike und Michy Batshuayi bei der Eintracht – treffsichere Spieler sind am Donnerstag zuhauf auf dem Platz.

Als aussichtsreichster Kandidat auf einen Treffer geht Dominic Solanke in das Spiel. Der Stürmer von den Spurs kommt in acht Spielen auf sechs Torbeteiligungen. Beim 3:1-Erfolg gegen Alkmaar war er ebenfalls an zwei Treffern beteiligt. Sollte der Brite am Donnerstag seinen dritten Treffer im laufenden Wettbewerb erzielen, bietet Interwetten eine Quote von 1.85.

Der wahrscheinlichste Schütze der Frankfurter ist nach Einschätzung der Buchmacher Hugo Ekitike mit einer Quote von 2.15. Im Achtelfinal-Rückspiel gegen Ajax hatte der Franzose mit einem Treffer und einer Vorlage großen Anteil am Weiterkommen der Eintracht!

Europa League Quoten: Überraschungssieg für die Eintracht?

Die Wettanbieter haben in den Spurs ihren klaren Favoriten. Allerdings haben die Londoner in dieser Saison allenfalls in der Europa League überzeugt. In der heimischen Premier League hingegen läuft es gar nicht nach Plan. Mit nur einem Sieg aus den letzten fünf Spielen rangiert die Mannschaft von Trainer Ange Postecoglou nur auf Platz 14.

Die Eintracht hingegen liegt in der Bundesliga auf Champions-League-Kurs. Zwar haben die Hessen am letzten Wochenende 2:0 in Bremen verloren, während die Spurs ihren ersten Erfolg nach vier sieglosen Spielen feiern konnten, doch die aktuelle Form spricht eigentlich eher für die Eintracht.

Sollte es der SGE mit den zahlreichen Gästefans im Rücken gelingen, einen Sieg aus London zu entführen, bietet bwin eine Quote von 4.10!