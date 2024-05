5 beste Formel 1 Wetten zum Imola GP 2024

Die besten F1 Wetten zum Imola GP am 19. Mai 2024. Wer gewinnt den Großen Preis von Imola und welche Wetten lohnen sich?

Am Sonntag (15:00 Uhr) steht nach dem Hochwasser-Ausfall im Vorjahr wieder ein Formel 1 Rennen in Imola auf dem Terminplan. Beim Großen Preis der Emilia-Romagna will Red Bull zurück auf den Thron.

Nach dem Premierensieg von Lando Norris in Miami werden die Karten neu gemischt, denn zum Heimspiel reist auch Ferrari mit großen Upgrades an, von denen man sich viel verspricht.

Wir haben die besten 5 Formel 1 Wetten zum Imola GP mit Quoten für den Rennsieger, die Top-Platzierungen und vieles mehr!

Beste Formel 1 Wetten zum Imola GP:

Formel 1 Wetten: Heimsieg für Ferrari beim Imola GP?

Mit einem Update-Paket reist Ferrari zum Heimspiel nach Imola an. In der Emilia-Romagna sollen die Upgrades wenn möglich so gut performen wie jene von McLaren in Miami.

Reicht es am Ende gar zum zweiten Saisonsieg nach dem Erfolg von Carlos Sainz in Melbourne? In unseren Formel 1 Imola GP Wetten glauben wir: Ja, es ist möglich.

Ein Erfolg von Charles Leclerc bringt bei bet365 die beste Wettquote 13.0 mit sich. Das Risiko ist es uns im Vergleich mit der wie üblich niedrigen Verstappen-Quote wert.

Und Miami-Sieger Norris? Der Brite fuhr in den letzten vier Rennen dreimal auf das Podium und sollte dies mit starkem Material erneut schaffen können.

Eine Top-3 Platzierung von Norris gibt es beim Wettanbieter bwin zur F1 Quote 1.70, die angesichts seiner Leistungen und Ergebnisse erstaunlich hoch ausfällt.

Imola GP Quoten für spannende H2H-Duelle

Welche Imola GP Quoten lohnen sich am Wochenende zum Großen Preis der Emilia-Romagna 2024 ebenfalls noch? Unser Blick gilt vor allem zwei attraktiven Wettquoten auf dem H2H-Markt.

Zum einen bieten die Buchmacher das Duell der Teamkollegen Yuki Tsunoda und Daniel Ricciardo an. Das fällt in der Saison 2024 recht deutlich zugunsten des Japaners aus, der 4:1 Punkte-Platzierungen einfuhr.

Gelingt ihm das erneut? Die Quote für einen Erfolg im direkten Duell liegt für Tsunoda bei bet-at-home bei 1.62.

Weniger heiß sollte es im Duell zwischen Carlos Sainz und Oscar Piastri werden. Der Aussie im McLaren hat es 2024 bislang nicht leicht, während Sainz sogar schon ein Rennen gewann. Die Quote für den Spanier im H2H-Duell liegt bei Oddset bei 1.44.

Zum Abschluss noch eine Wette auf den einzigen Deutschen im Feld. Nico Hülkenberg landete bei drei von sechs Rennen bereits in den Punkten, in Miami verpasste er das mit Platz 11 nur knapp. Bei Interwetten gibt es die erstklassige Formel 1 Wettquote 3.00 auf einen Top-10 Platz.