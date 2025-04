5 beste Formel 1 Wetten zum Japan GP 2025

SPORT1 Betting 05.04.2025 • 06:30 Uhr Die besten F1 Wetten zum Japan GP am 6. April 2025. Wer sind die Favoriten in den F1 Japan Wetten für das dritte Saisonrennen?

Am Sonntag, den 6. April, steht bereits der dritte Grand Prix der noch jungen Formel-1-Saison 2025 an. Auf dem traditionsreichen Suzuka International Racing Course kämpfen die Piloten um wichtige WM-Punkte.

Mit zwei Siegen ist McLaren bislang das Team der Stunde. Doch Max Verstappen will mit Red Bull auf einer seiner Lieblingsstrecken erneut zum Erfolg fahren. Und auch Ferrari hat nach dem Debakel von Shanghai etwas gutzumachen.

Das sind die besten Formel 1 Wetten für den Großen Preis von Japan!

Beste Formel 1 Wetten zum Japan GP

Formel 1 Wetten: Beide McLaren auf dem Podium?

Im Sprintrennen von Shanghai musste sich McLaren noch geschlagen geben, doch beim Grand Prix am Folgetag gab es dann die Revanche. Ein überzeugender Doppelsieg von Piastri und Norris sorgte für zufriedene Gesichter bei dem britischen Rennstall.

Was sich bereits zum Ende der vergangenen Saison abzeichnete, setzt sich also auch in diesem Jahr fort: McLaren ist aktuell das stärkste Team der Königsklasse! Zwei Rennen, zwei schnellste Runden und zwei Siege lautet die bisherige Bilanz des amtierenden Konstrukteurs-Weltmeisters.

Daran wollen die Briten natürlich in Suzuka anschließen. Auch die Buchmacher sehen in McLaren das dominanteste Team. Falls, wie in Shanghai, wieder beide McLaren-Renner in die Top 3 fahren, bietet bet365 eine Quote von 1.63.

Japan GP Wetten: Was zeigt Verstappen in Suzuka?

In den letzten Jahren hat sich der Suzuka International Racing Course zu einer der Lieblingsrennstrecken von Max Verstappen entwickelt. So hat er hier in den letzten drei Jahren nicht nur gewonnen, sondern jeweils auch die schnellste Rennrunde gefahren.

Ob dies am Sonntag erneut gelingt, darf bezweifelt werden. Immerhin war bislang McLaren das klar stärkere Team.

Aufgrund der Dominanz der Briten ist Verstappen dieses Jahr trotz seiner Suzuka-Bilanz nicht der Topfavorit in Japan. Doch wenn er am Sonntag dennoch auf das Podium fahren sollte, bietet Interwetten eine Quote von 1,97.

Fährt auch Russell erneut in die Top 3?

Obwohl sie erst wenige Wochen alt ist, hat die Formel-1-Saison 2025 schon einige Schlagzeilen zu bieten gehabt – vom Regenchaos in Melbourne über die Dominanz von McLaren bis hin zum Shanghai-Debakel von Ferrari.

Etwas unter dem Radar hingegen fährt George Russell. Der Mercedes-Pilot hat in beiden Rennen das Beste aus seinem Wagen herausgeholt und ist sowohl in Melbourne als auch in Shanghai auf Platz 3 gefahren. Wäre das Rennen noch etwas länger gegangen, hätte er wahrscheinlich auch noch Lando Norris überholt.

Klar, dass mit diesen Leistungen ebenfalls in Suzuka mit ihm zu rechnen ist. Sollte der Brite auch im dritten Rennen der Saison einen der ersten drei Plätze belegen, bietet Betway eine Quote von 2,62!

Wie schlägt sich Yuki Tsunoda beim Heimrennen?

Seit der Saison 2021 geht der Japaner Yuki Tsunoda für die Racing Bulls an den Start. Nach nur zwei Saisonrennen bei dem Junior-Team von Red Bull bekommt er nun die Chance, beim “großen” Red Bull Racing Team als Teamkollege von Max Verstappen zu überzeugen!

Passend zu seinem Heim-Grand-Prix in Japan tauscht er mit dem bislang enttäuschenden Liam Lawson das Cockpit. Natürlich will er vor seinen Landsleuten direkt mit einem Achtungserfolg starten.

Tsunoda selbst hat selbstbewusst eine Podest-Platzierung als Ziel ausgegeben. Doch das gilt natürlich auch für einige andere Fahrer.

Ein Platz in den Top 6 scheint aber auf jeden Fall möglich. Für den Japaner wäre es das bislang beste Ergebnis in der Königsklasse. Sollte Tsunoda am Sonntag in seinem ersten Rennen für Red Bull Racing tatsächlich unter die ersten sechs Fahrer kommen, bietet bet365 eine Quote von 2,25!

Wer gewinnt das H2H-Duell bei Ferrari?

Die Ernüchterung nach dem letzten Rennwochenende war groß bei Ferrari. Während Lewis Hamilton im Sprint am Samstag erstmals bei seinem neuen Team auftrumpfen konnte und neben Platz 1 auch die schnellste Runde einfuhr, gab es beim Grand Prix am Sonntag einen schweren Dämpfer.

Denn nach dem Rennen stellte sich heraus, dass der Rennwagen von Charles Leclerc unter dem zulässigen Mindestgewicht geblieben ist und auch Lewis Hamilton mit einer zu dünnen Bodenplatte unterwegs war. In der Konsequenz wurden beide Ferraris aus der Wertung genommen.

Auch teamintern soll es zwischen den beiden Piloten nicht ganz reibungslos ablaufen. Umso interessanter ist natürlich das direkte Duell am Sonntag.

Die Buchmacher sehen Charles Leclerc leicht im Vorteil. Sollte allerdings Lewis Hamilton am Sonntag vor seinem Teamkollegen landen, bietet Bwin eine Quote von 2.07.