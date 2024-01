Afrika Cup Achtelfinale: Die besten Wetten & Quoten

Der Afrika Cup 2024 in der Elfenbeinküste geht in die entscheidende Phase. Von Samstag bis Dienstag stehen die Achtelfinals auf dem Spielplan.

Angola und Nigeria als Favoriten mit guten Afrika Cup Quoten

Angola macht den Startschuss in unsere Afrika Cup Wetten. Mit defensiv ansprechenden Leistungen gewannen die Angolaner ihre Gruppe erstaunlich souverän und treffen nun auf Namibia, einen Dritten. Das sieben Spiele unbesiegte Angola wird auch hier gewinnen - Quote 2.15 bei bet365 .

Das kleine Äquatorialguinea schoss den Gastgeber in der Vorrunde in seine Einzelteile, doch nun wartet das „größere“ Guinea. Doch wie groß ist das wirklich? Die Niederlage gegen den Senegal machte nur wenig Hoffnung. Auf der Gegenseite stellt Äquatorialguinea mit Emilio Nsue den Top-Torjäger des Turniers. Unsere Wette: Nsue trifft auch gegen Guinea - Quote 3.70 bei bet-at-home .

Ägypten kam am Ende doch noch weiter und trifft nun auf die DR Kongo, die genauso wie Ägypten mit drei Unentschieden weiterkam. Eine Wette auf Unentschieden klingt hier extrem vielversprechend, doch wir tippen auf Unter 2,5 Tore im Spiel, wie es in neun der letzten zehn DR Kongo Spiele der Fall war. Die Wettquote liegt bei bet-at-home bei 1.41.

Trainerloser Gastgeber gegen den Titelverteidiger gefragt

Nicht gerade zwei Topfavoriten des Turniers treffen am Montag bei Kap Verde - Mauretanien aufeinander. Mauretanien überraschte vielmehr mit dem ersten Afrika-Cup-Sieg seiner Geschichte gegen Algerien. Doch Kap Verde kam mit sieben Punkten ins Achtelfinale und schlug u.a. Ghana. Wir erwarten den nächsten Sieg des Inselstaates - Quote 2.05 bei bwin .

Die Elfenbeinküste war vermeintlich schon ausgeschieden, feuerte ihren Trainer, und steht nun vor dem Achtelfinale gegen Senegal ohne da. Der Gastgeber kann beim Turnier überhaupt nicht überzeugen, während Senegal als einziges Team in der Vorrunde neun Punkte holte. Der Titelverteidiger ist der Favorit und wird weiterkommen - die Afrika Cup Achtelfinale Quote bei bwin liegt bei 1.65.

Der Dienstag beginnt mit dem Afrika Cup Achtelfinale zwischen Mali und Burkina Faso. Mali ist ungeschlagen und in keinem der drei Vorrundenspiele fielen mehr als zwei Treffer. Letzteres gilt auch für zwei der drei Gruppenspiele Burkina Fasos. Unsere Wette deshalb: Sieg Burkina Faso ODER Über 2,5 Tore - Keines von beiden. Bei Interwetten gibt es diese Spezialwette zur Quote 1.75.

Den Abschluss in der Runde der letzten 16 beim Afrika Cup machen Marokko und Südafrika. Schon in der Qualifikation spielten sie gegeneinander, doch Marokko scheint aktuell deutlich stärker. Südafrika ist seit fünf Spielen im direkten Vergleich ohne weiße Weste, zugleich fielen in vier der letzten fünf Aufeinandertreffen Tore für beide Teams. Passiert dies erneut, geht der Tipp bei Interwetten zur Quote 2.35 auf.