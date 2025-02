Alpine Ski WM 2025 Wetten: Abfahrt Quoten & Favoriten

SPORT1 Betting 09.02.2025 • 09:00 Uhr Wer gewinnt die Abfahrt bei der Alpinen Ski-WM 2025? Alle Sieger-Quoten und Ski-WM Abfahrt Favoriten der Wettanbieter im Check.

Von Dienstag, den 4. Februar, bis Sonntag, den 16. Februar, finden im österreichischen Saalbach-Hinterglemm die 48. Alpinen Ski-Weltmeisterschaften statt. Am Sonntag steht mit der Abfahrt der Herren eines der Highlights auf dem Programm.

Wer wird Abfahrts-Weltmeister 2025? Wir blicken auf die Abfahrt Ski WM 2025 Favoriten und schauen, welche Athleten mit den besten Ski-WM Quoten für den Sieg am Zwölferkogel auf die Piste gehen.

Während die Damen bereits am Samstag die WM-Abfahrt ausgetragen haben, sind die Herren am Sonntag gefragt.

Ski-WM 2025: Die Favoriten für die Ski-WM Abfahrt

Die Alpinen Ski-Weltmeisterschaften wurden am Dienstag mit dem Mannschaftswettbewerb eröffnet. Die ersten Einzelentscheidungen fielen dann am Donnerstag und Freitag im Super-G.

Am Wochenende geht es mit der Abfahrt weiter. Nach den Damen am Samstag geben sich am Sonntag die Herren die Ehre am Zwölferkogel in Saalbach.

Schaut man auf die bisherigen Weltcup-Ergebnisse in der Abfahrt, so geht Marco Odermatt als haushoher Favorit auf die Piste. Bereits zweimal stand der Schweizer in dieser Weltcup-Saison ganz oben. Kann der Weltmeister von 2023 auch in Saalbach triumphieren?

Wer gewinnt die Ski-WM Abfahrt 2025? Favoriten im Check

Marco Odermatt befindet sich offenbar in der Form seines Lebens. Die Gesamtwertung im Ski-Weltcup führt er souverän an und auch in den drei Wertungen für Abfahrt, Super-G und Riesenslalom liegt der Schweizer vorne.

Bereits bei den letzten Alpinen Ski-Weltmeisterschaften 2023 sicherte er sich in der Abfahrt den WM-Titel. Mit seinen Saison-Siegen in Gröden und Wengen hat er gezeigt, dass die WM auch in diesem Jahr nur über ihn geht.

Bei Buchmachern wie Interwetten ist Odermatt mit einer Quote von 3.00 der ganz klare Favorit.

Den Titel streitig machen will ihm dieser sicher Vincent Kriechmayr. Der Österreicher ist zwar noch beim Weltcup in Wengen schwer gestürzt, doch von einem Start bei der Ski-WM sollte ihn dies nicht abhalten. Schon beim ersten Training in Saalbach setzte er mit der zweitschnellsten Zeit ein Ausrufezeichen. Kann er diese Leistung auch am Sonntag auf die Piste bringen?

Ebenfalls große Hoffnungen auf den ganz großen Wurf macht sich Franjo von Allmen, der im zweiten Training auf Rang 2 gelandet ist. Der Landsmann von Marco Odermatt stand in dieser Saison bereits bei drei Weltcup-Rennen auf dem Podest. In der Abfahrts-Gesamtwertung liegt er aktuell auf Platz 2, was ihn auch bei den Abfahrt Ski-WM Quoten zu einem der Favoriten macht.

Etwas überraschend hat sich auch Ryan Cochran-Siegle in den Favoritenkreis der Ski-WM Wettquoten geschoben. Der US-Amerikaner triumphierte sowohl im ersten als auch im zweiten Training und verwies die starke Konkurrenz auf die Plätze. Gibt es einen amerikanischen Überraschungserfolg bei der Ski-WM?

Alle Abfahrt-Sieger bei der Alpinen Ski-WM seit 2009

2023: Marco Odermatt

2021: Vincent Kriechmayr

2019: Kjetil Jansrud

2017: Beat Feuz

2015: Patrick Küng

2013: Aksel Lund Svindal

2011: Erik Guay

2009: John Kucera

Abfahrt Ski-WM 2025 Quoten: Wie stehen die Chancen der Deutschen?

Die Chancen, dass die deutschen Skirennläufer etwas mit den vorderen Plätzen bei der Ski-WM Abfahrt zu tun haben werden, sind vergleichsweise gering.

Simon Jocher, der angeschlagen in die Trainingsläufe ging, belegte als bester Deutscher Platz 24.

Romed Baumann landete auf Rang 27 und Luis Vogt zwei Plätze dahinter auf Rang 29. Auch bei den bisherigen Weltcup-Rennen hatten die DSV-Athleten in der Abfahrt nur wenig zu melden.

Eine Top-10-Platzierung wäre am Sonntag sicher schon als Erfolg zu werten.