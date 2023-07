Wer gewinnt den Super Bowl 2024? Wettquoten & Favoriten

In den NFL Wettquoten wird wieder alles auf Anfang gestellt. Nach dem Super Bowl Sieg der Kansas City Chiefs steht die nächste Jagd auf den prestigeträchtigen Titel bevor.

Wer gewinnt den Super Bowl 2024? Aktuelle Wettquoten

Wer ist der Super Bowl Favorit der Buchmacher?

Geht es nach den Buchmachern, gibt es keinen klaren Super Bowl Favoriten. In den NFL Wettquoten tummelt sich dagegen eine Vielzahl von Teams, die darauf hoffen dürfen, am Ende der Saison das wichtigste Spiel des Jahres zu erreichen.

Beachtet werden muss stets der Titelverteidiger. Die Kansas City Chiefs sind in den NFL Wetten auch 2023/24 oben mit dabei. Doch seit 2005 gelang keinem Titelträger mehr die Verteidigung der Meisterschaft in der besten Football-Liga der Welt.

Die Konkurrenz lauert schon, etwa in Form der Philadelphia Eagles, die im Super Bowl 2023 noch knapp unterlegen waren und nun nachlegen wollen. Geht es nach den Super Bowl Wettquoten des Buchmachers Oddset, sind sie dazu allemal in der Lage.

Drei weitere Teams gelten ebenfalls als NFL Favoriten für den Gewinn des Super Bowls im kommenden Frühjahr. Die Buffalo Bills waren schon in den letzten Jahren immer wieder nah dran und scheiterten letztlich doch.

NFL Quoten auf die Cincinnati Bengals, immerhin Finalist von 2022, und die San Francisco 49ers könnten sich angesichts der starken Teams in beiden Städten ebenfalls lohnen. Wie so oft kommt es jedoch auch darauf an, möglichst verletzungsfrei durch die Saison zu gelangen.