5 beste Europa League Wetten zum 1. Spieltag

SPORT1 Betting 24.09.2024 • 18:00 Uhr Die besten Wetten zum 1. Spieltag der Europa League. Alle Quoten zum Auftakt der EL.

Die Königsklasse ist in der vergangenen Woche in den reformierten Modus gestartet. In dieser Woche folgt der Aufgalopp der Europa League - mit spannenden Begegnungen.

Am Dienstag und Mittwoch (25. & 26. September) finden die Partien des 1. Spieltags statt. Insgesamt 18 Duelle hat der Auftakt im zweithöchsten europäischen Vereinswettbewerb zu bieten.

Wer gewinnt und startet mit drei Punkten in die Europa League 2024/25? Hier gibt es 5 interessante Europa League Wetten zum 1. Spieltag.

Europa League 1. Spieltag: Beste Wetten

Europa League Wetten: Diese Duelle finden Mittwoch statt

Am Mittwoch, den 25. September finden die ersten Partien des 1. Spieltags der Europa League statt.

Bereits um 18:45 Uhr empfängt der AZ Alkmaar den schwedischen Vertreter IF Elfsborg Boras. Parallel dazu gastiert der FC Porto beim FK Bodö/Glimt.

Der Fokus aber liegt zweifelsfrei auf den Begegnungen um 21:00 Uhr. Dann ist unter anderem die TSG Hoffenheim beim FC Midtjylland im Einsatz.

Die Buchmacher sehen das dänische Team in der Favoritenrolle. Und das aus gutem Grund! Denn: Midtjylland liegt in der dänischen 3F Superliga mit 21 Punkten aus 9 Spielen an der Tabellenspitze.

Bei der TSG Hoffenheim dagegen kriselt es nach dem schlechten Saisonstart mit nur 3 Punkten aus 4 Partien. Wir erwarten ein umkämpftes Match, bei dem die Gastgeber punkten und maximal 3 Tore fallen.

Daher lautet unser Tipp 1X & unter 3,5 Tore zu einer Quote von 2.40 bei Betway!

Mit Manchester United - Twente Enschede steigt um 21:00 Uhr ein weiteres spannendes Match. Die seit Jahren kriselnden Red Devils wollen nach dem nächsten Umbruch bessere Zeiten einläuten.

Der Start in die Spielzeit verlief mit nur 7 Punkten aus 5 Partien und Platz 11 aber durchwachsen. Mit Enschede geht es gegen den aktuellen Viertplatzierten der niederländischen Eredivisie.

Ungeachtet der aktuellen Form sehen die Buchmacher Manchester United als klaren Favoriten. Unser Tipp lautet: Sieg Manchester & über 2,5 Tore zu einer Europa League Quote von 1.75 bei Betano.

Das dritte brisante 21:00-Uhr-Match am Mittwoch lautet Galatasaray - PAOK Saloniki.

Hier sehen die Wettanbieter den noch punktlosen Tabellenführer der türkischen SüperLig deutlich in der Favoritenrolle.

Mit PAOK Saloniki trifft Galatasaray allerdings auf den ebenfalls noch ungeschlagenen Spitzenreiter der grichischen Super League.

Da beide Mannschaften überaus erfolgreich in die Spielzeit gestartet sind und von der Tabellenspitze grüßen, lautet unser Tipp:

Beide Teams treffen und über 2,5 Tore - 2.00 bei Bet365.

Europa League Wetten: Welche Teams setzen sich am Donnerstag durch?

Am Donnerstag richtet sich der Fokus auf das 21:00-Uhr-Match zwischen Eintracht Frankfurt und Viktoria Pilsen.

Der Bundesligist ist mit drei Siegen aus vier Partien in die neue Saison gestartet. Mit 9 Punkten belegt die SGE im deutschen Oberhaus derzeit den vierten Rang.

Mit Viktoria Pilsen geht es am Donnerstagabend gegen den Tabellendritten der tschechischen Chance Liga.

Pilsen hat aus den ersten 8 Ligapartien 17 Zähler geholt und sich in guter Verfassung präsentiert. Am vergangenen Wochenende gab es im Topspiel gegen Slavia Prag allerdings eine deutliche 0:3-Niederlage.

Die Wettanbieter haben eine klare Einschätzung und sehen die Eintracht in der Favoritenrolle.

Aufgrund der spielerischen Klasse Frankfurts lautet unser Tipp für die Europa League Wetten:

Sieg Frankfurt und mehr als 2,5 Tore zu einer Quote von 1.87 bei Bwin.

Ein zweites Highlight steigt im Olimpico, wo die AS Roma den spanischen Topklub Athletic Bilbao empfängt.

Die Italiener sind schwach in die Spielzeit gestartet. Nach 5 Partien stehen für die AS gerade einmal 6 Punkte auf der Habenseite. Dies ist gleichbedeutend mit dem neunten Tabellenplatz in der Serie A.

Ganz anders gestaltet sich die Lage auf Seiten von Bilbao. Athletic belegt mit 13 Punkten derzeit den dritten Rang und ist nur einen Zähler hinter dem Zweiten Real Madrid.

Trotz der Formstärke prognostizieren die Buchmacher einen Heimerfolg der Gastgeber. Wir schätzen Bilbao stärker ein und erwarten zugleich ein Match mit Treffern auf beiden Seiten.

Daher tippen wir auf: X2 und beide Teams treffen - 2.95 bei Bet-at-home