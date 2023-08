Bundesliga Wetten für Gladbach

Gladbach Bundesliga Wetten:

Borussia Mönchengladbach gilt vor der Bundesliga-Saison 2023/24 als eine Art Wundertüte. Die einen glauben, die „Fohlen“ könnten in der oberen Tabellenhälfte kommen und wären sogar ein Anwärter für die Top-6, sprich für den Europapokal. Die anderen denken, dass es für die Borussia ganz schwer wird und das Team sogar in den Tabellenkeller abrutschen könnte und sich im Abstiegskampf wiederfindet.

Das große Ziel ist das internationale Geschäft - der Traum wäre die Champions League. Dafür wäre eine Platzierung in den Top-4 nötig. Da mit Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig die ersten drei Plätze wohl schon so gut wie sicher vergeben sind, kämpft Gladbach wohl gegen Bayer Leverkusen, Union Berlin, Eintracht Frankfurt und vielleicht auch noch mit dem VfL Wolfsburg um dieses heiß begehrte vierte Champions League-Ticket.

Dieselbe Konkurrenz wartet, wenn es um einen Platz in den Top-6 geht und somit um einen Platz in der Europa League bzw. Conference League. Möglicherweise könnten hier dann sogar noch der SC Freiburg und vielleicht auch Mainz 05 mitmischen.

Das sind die Aussichten der Optimisten. Realisten und Pessimisten sehen Borussia Mönchengladbach in dieser Saison in ganz anderen Gefilden - in der unteren Tabellenhälfte. Manche Experten glauben sogar, dass es für die neuformierten „Fohlen“ so kompliziert wird, dass sie sogar zu den Kandidaten für den Bundesliga Abstieg 2024 gehören könnten.