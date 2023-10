Champions League 3. Spieltag: Gratiswetten & Bonus Angebote

Der 3. Spieltag der Champions League 2023/24 bringt aus deutscher Sicht interessante Begegnungen. Am Dienstag müssen die Bayern in Gruppe A zu Galatasaray, Union Berlin empfängt den italienischen Meister SSC Neapel (Gruppe C).

Am Mittwoch steht Dortmund, Schlusslicht in Gruppe F, in Newcastle schon ziemlich unter Druck. Dazu bekommt RB Leipzig mit Roter Stern Belgrad (Gruppe G) eine vermeintlich leichte Aufgabe. Top-Partie ohne deutsche Beteiligung ist Paris St. Germain - AC Mailand (ebenso mittwochs).

Welche Champions League Wetten sich diesmal lohnen und mit Quoten Boosts, Gratiswetten oder Bonus Aktionen verbunden sind, darum geht es in diesem Beitrag.

Unsere Vorschläge für Champions League Wetten

Bwin Boost Bayern Bet365 Boost Union Winamax 5 € Freebet Newcastle - Dortmund Neobet Bonus+Freebet Oddset Boost PSG

Bwin Boost Bayern

Der internationale Buchmacher Bwin stattet seine Champions League Wetten mit jeweils einem Quotenboost pro Partie aus.

Bei Galatasaray - Bayern bringt der Wettanbieter Sieg Bayern + als 3,5 Tore mit Quote 2,80 ins Spiel.

Ob der FCB im Hexenkessel von Istanbul bestehen kann und viele Tore fallen? In dieser Saison hat Gala noch kein Pflichtspiel verloren.

Diesen und andere Quotenboosts sind der Webseite von Bwin zu entnehmen. AGB gelten. 18+

Bet365 Quotenboost Union

Königsklassen-Neuling Union steht nach zwei Spieltagen noch ohne Punkt da. Doch die Berliner verkauften sich eigentlich gut und kassierten sowohl gegen Real als auch gegen Braga jeweils erst in der Nachspielzeit das entscheidende Tor.

Ob die Eisernen zuhause im Duell mit dem SSC Neapel endlich die ersten Punkte einfahren?

Top-Bookie Bet365 bietet zu dieser Partie sechs Quotenboosts an. Zum Beispiel: Beide Teams treffen + Tor Gosens + Sieg Union oder Remis für Quote 17.00

Alle Quotenboosts von Bet365 sind auf der Webseite des Buchmachers zu finden. Es gelten die AGB. 18+

Winamax Freebet Newcastle - Dortmund

Der französische Buchmacher Winamax hat im Rahmen der Champions League Wetten die Freebet-Aktion „der europäische Wochen-Anzeiger“ laufen.

Diesmal hat er das Spiel Newcastle - Dortmund auserkoren. Wer auf den 1. Torschützen der Partie wettet und dieser jedoch erst später trifft, bekommt eine 5 € Freebet.

Das würde eintreffen, wenn man Niclas Füllkrug als ersten Torschützen tippt und dieser dann zum Beispiel für den zweiten Treffer in der Partie sorgt.

Details zu diesem Angebot gibt es auf Winamax.de. AGB gelten. 18+

Neobet Bonus+Freebet

Der deutsche Wettanbieter Neobet empfängt Neukunden nicht nur mit einem Bonusangebot, bei dem zwei Boni zur Auswahl (200 % bis 50 € oder 100 % bis 100 €) stehen, sondern auch noch mit einer 10 € Gratiswette.

Für die Neobet Freebet muss bei der Registrierung nur der Neobet Promotion Code „sport10″ angegeben werden. Es gibt keine Umsatzbedingungen.

Die Neobet Gratiswette würde sich natürlich auch für Champions League Wetten eignen. Wie wäre es mit Sieg RB Leipzig im Handicap -2 gegen Roter Stern Belgrad und Quote 2,50?

10 Euro NEObet Sportwetten Gutschein

Alle Infos zum Neobet Neukundenangebot sind auf der Seite des Anbieters zu finden. AGB gelten. 18+

Oddset Boost PSG

Paris St. Germain ist am letzten Spieltag in Newcastle mit 1:4 gehörig unter die Räder gekommen. Jetzt wollen Mbappe & Co. gegen den AC Milan (bisher zweimal 0:0) wieder ein anderes Gesicht zeigen.

Beim Buchmacher Oddset ist dazu unter den Champions League Wetten ein Quotenboost zu finden: Für einen Sieg von PSG und Treffer beider Teams gibt es den 3,60-fachen Einsatz.

Weitere Champions League Boosts stehen auf Oddset.de zur Auswahl. AGB gelten. 18+