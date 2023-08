Champions League Quali Wetten: 3. Runde Rückspiele

In den Frauen WM Wettquoten steht das Halbfinale auf dem Programm, während die Männer in den Rückspielen der 3. Qualifikationsrunde der Champions League antreten.

Weil am Mittwoch das UEFA Supercup-Finale stattfindet, werden alle Rückspiele der CL-Quali bereits am Dienstag ausgetragen.

Champions League Quali 3. Runde - Rückspiele: Beste Wetten

Champions League Qualifikation Wettquoten: Comeback-Zeit in Genf und Marseille?

In den Champions League Wetten stellt sich nicht nur die Frage nach dem Nachfolger von Manchester City, sondern vor allem nach den verbleibenden sechs Teams in der Gruppenphase.

Nicht besonders gut sieht es nach Hinspiel-Niederlagen für Servette Genf und Olympique Marseille aus. Beide dürfen allerdings noch offen, haben sie doch nun ein Heimspiel mit nur einem Tor Rückstand in der Addition.

Besonders gut sind die Schweizer zumindest nicht drauf, wie drei Unentschieden in den ersten vier Ligaspielen zeigen. Die Rangers tankten im Hinspiel und beim 4:0 gegen Livingston derweil viel Selbstvertrauen.

Die Schotten dürften es erst einmal defensiv angehen lassen und die Null halten. Entsprechend torarm erwarten wir in der 1. Halbzeit ein Unentschieden - CL Quote 2.30 bei bet-at-home.

Optimistischer sind wir derweil, was OM angeht. Nach dem 0:1 in Athen gehen die Südfranzosen nach einem erfolgreichen Ligastart mit Rückenwind ins Duell. „Marseille kommt weiter“ gibt es inklusive bwin Bonus zur Wettquote 1.75.

Gelingt Klaksvik die garantierte Europa-League-Teilnahme?

Alle Augen sind am Dienstag nach Norwegen gerichtet, wo die KI Klaksvik einen Ein-Tore-Vorsprung aus dem Hinspiel mit zu Molde FK bringt. Dort ist man klarer Außenseiter, doch bislang lief es auswärts stets gut. Erwartbar ist im Skandinavien-Duell kein Torfestival. Zur CL Quali Quote 1.68 kann bei Oddset auf Unter 3,5 Tore gewettet werden.

Einen großen Skandal rund um rivalisierende Hooligan-Gruppen gab es letzte Woche in Griechenland, sodass das Duell Dinamo Zagreb - AEK Athen erst das Champions League Qualifikations-Hinspiel ist. Dank der großen Heimstärke setzen wir hier auf die Kroaten - bei Betway zur Wettquote 2.15.

Zu guter Letzt noch ein Blick auf die Partie Sparta Prag - FC Kopenhagen. Das Hinspiel in Dänemark endete torlos, wobei Kopenhagen in 2023/24 bislang allgemein sehr defensiv stark auftritt. Schießt Sparta daheim weniger als 1,5 Tore, lohnt sich die Wette bei bet365 zur Quote 1.72 allemal.