Frauen WM Wetten & Sieger Quoten: Wer wird Frauen-Weltmeister 2023?

Wetten & Quoten: Wer gewinnt die Frauen WM 2023?

USA Sieger Quote 3.60 @ Bet365

England Sieger Quote 5.50 @ Bet365

Spanien Sieger Quote 5.50 @ Bet365

Deutschland Sieger Quote 9.00 @ Bet365

Australien Sieger Quote 11.0 @ Bet365

Frankreich Sieger Quote 13.0 @ Bet365

Niederlande Sieger Quote 21.0 @ Bet365

Schweden Sieger Quote 21.0 @ Bet365

Brasilien Sieger Quote 26.0 @ Bet365

Japan Sieger Quote 34.0 @ Bet365

Kanada Sieger Quote 34.0 @ Bet365

Frauen WM Quoten: Das sind die Favoriten

Die Frauen WM 2023 in Australien und Neuseeland ist das fußballerische Highlight dieses Sommers. 32 Teams sind dabei, darunter auch Deutschland.

Frauen WM Prognose: USA der Top-Favorit

Auf der Liste der Frauen WM Quoten für den Weltmeister-Titel 2023 sind die USA ganz vorne zu finden. Alle Experten und auch Buchmacher in Deutschland sind sich einig: Das US-Team kann und wird den Titel von 2019 verteidigen.

Die US-Frauen sind die Nummer 1 in der FIFA-Weltrangliste und der Kader ist hat hohe Qualität und auch Topstars wie Megan Rapinoe und Alex Morgan. Zuletzt musste man sich bei Olympia 2021 geschlagen geben (0:3 gegen Schweden) – das war die einzige Niederlage in den vergangenen drei Jahren.

Dazu kommt die Motivation etwas Historisches vollbringen zu können: Als erste Nation drei Mal in Folge Frauen-Weltmeister werden.

Frauen WM Wetten auf England?

Der zweite große unter den zahlreichen Frauen WM 2023 Favoriten ist England. Die englische Mannschaft scheint in der Weltrangliste auf Platz 4 und ist vor Turnierbeginn bei den Frauen WM Quoten sogar auf dem zweiten Platz hinter dem US-Team gereiht.

Für die Engländerinnen spricht, dass sie Europameister sind. Im Vorjahr holten sie sich den EM-Pokal mit einem Finalsieg gegen Deutschland. Ein Jahr später ist das Team sogar noch stärker einzuschätzen. Vor allem die Defensive der Three Lionesses gilt als weltmeisterlich.

Spanien als Geheimtipp?

Interessant ist, dass Spanien bei den Frauen WM Sieger Wettquoten weit vorne zu finden ist. Die Spanierinnen sind bei der Europameisterschaft im Vorjahr bereits vorzeitig im Viertelfinale ausgeschieden und scheinen auch in der Weltrangliste nur auf dem 6. Platz auf..

Was aber bei den Frauen WM 2023 Wetten für Spanien spricht: Der starke Kader unter der Führung von Alexia Putellas, der aktuellen Weltfußballerin. Neben Putellas sind noch viele andere Spielerinnen des FC Barcelona im spanischen WM-Aufgebot, weshalb Spanien als Titelanwärter ins Turnier geht.

Frauen WM Quoten für Deutschland

Bei den Frauen WM Wetten ist Deutschland im Kreis der großen Titelfavoriten dabei. Zum einen kam die DFB-Truppe bei der Europameisterschaft 2022 ins Finale, zum anderen ist Deutschland in der Frauen-Weltrangliste der FIFA auf dem 2. Platz.

Die Fakten sprechen in der Theorie für eine erfolgreiche Weltmeisterschaft für die deutschen Fußball-Frauen. Können es Alexandra Popp & Co. auch in der Praxis umsetzen?