Darts Premier League 2. Spieltag: Die besten Wetten & Quoten

In der Darts Premier League geht es in dieser Woche mit dem 2. Spieltag weiter. Die Darts-Elite ist dabei zu Gast in der Berliner Mercedes-Benz-Arena.

Nach dem sensationellen 1. Spieltag mit dem Viertelfinal-Aus von Rekordsieger Michael van Gerwen und Weltmeister Luke Humphries ergibt sich bereits in Woche zwei eine brisante Gemengelage.

Wer gewinnt den 2. Spieltag in Berlin, für wen gibt es die ersten Punkte und welche Spieler fliegen früh raus?

Die Darts Premier League Wetten und Quoten zum 2. Spieltag bieten durchaus Value. In diesem Beitrag blicken wir auf die vier Viertelfinalspiele und analysieren kompakt die Wettquoten für den Tagessieg.

Die besten Darts Premier League Wetten zum 2. Spieltag:

Darts Premier League Wetten: Siege für van Gerwen & Price?

Das erste Match am 2. Spieltag der Darts Premier League findet zwischen Nathan Aspinall und Michael van Gerwen statt. „The Asp“ ist die Nummer vier der Order of Merit, „MvG“ belegt dort den zweiten Rang. Die Favoritenrolle liegt vor dem Spiel klar auf Seiten des Niederländers, was die Darts Premier League Wetten verdeutlichen.

Ein Grund: Van Gerwen hat im bisherigen Jahr 2024 einen Turniersieg geholt und stand zweimal im Finale. Aspinall hingegen hat mit Formschwankungen zu kämpfen. In der Vorwoche unterlag der Engländer gegen Price mit 4:6. Daher lautet unsere Premier League Wette bei Bet365: „Sieg van Gerwen HC -2,5″ zur Quote von 2.00.

Im zweiten Spiel kommt es mit dem Duell Michael Smith vs. Gerwyn Price zur Neuauflage des Endspiels der Vorwoche. Die Vorzeichen sind bei dieser Partie deutlich offener, sprechen laut den Darts Premier League Quoten aber für „The Iceman“. Der Waliser nahm sich am Wochenende eine Pause und ist bei den Bookies auch deshalb favorisiert.

Davon ab zeigte sich Price jüngst formverbessert, was zwei Halbfinals zeigen. Smith indes verlor beim The Masters bereits in Runde 2. Wir erwarten einen bis in die Haarspitzen motivierten Price, der sich für die Pleite in Cardiff revanchieren möchte. Daher gehen wir für die Darts Premier League Wette auf „Price über 2,5 180er“, zur Quote von 1.61.

Darts Wetten zur Premier League: Klare Sache für Humphries?

Ein Highlight am 2. Spieltag in Berlin ist das Viertelfinalspiel zwischen Luke Littler und Rob Cross. Für die Buchmacher ergibt sich eine klare Gemengelage, denn bei den Darts Premier League Wetten ist das Darts-Wunderkind der klare Favorit.

Am vergangenen Spieltag gewann „The Nuke“ mit 6:2 gegen Luke Humphries, während das Halbfinale gegen den späteren Sieger Michael Smith mit 5:6 verloren ging. Rob Cross behauptete sich gegen einen schwachen Peter Wright mit 6:3. Im zweiten Spiel unterlag „Voltage“ mit 2:6 gegen Gerwyn Price.

Ruft Littler das Niveau der letzten Wochen ab, dürfte es eine recht klare Sache für den 17-jährigen geben. Für die Darts Premier League Wette lautet unsere Empfehlung daher „Sieg Littler HC -1,5 zu einem Wert von 1.69.

Das letzte Viertelfinalspiel steigt zwischen Luke Humphries und Peter Wright. Hier ergibt sich die klarste Ausgangslage, denn Weltmeister „Cool Hand Luke“ prallt auf einen formschwachen „Snakebite“ - der seit Monaten auf Formsuche ist.

In der vergangenen Woche in Cardiff verlor Wright gegen Cross wie erwähnt mit 3:6. Mit einem Average von nur 83,78 zeigte er die schwächste Leistung aller Teilnehmer. Humphries allerdings zeigte auch nicht sein A-Game und unterlag bei der Neuauflage des WM-Finals deutlich gegen Littler.

Mit Blick auf die Darts Premier League Wetten erwarten wir bei dieser Partie eine klare Angelegenheit für den Engländer. Daher gehen wir für den Tipp auf die Quote von 1.62 für „Sieg Humphries HC - 2,5″.

Darts Premier League Spielplan 2. Spieltag

Nathan Aspinall - Michael van Gerwen (8.2., 20:10 Uhr)

Michael Smith - Gerwyn Price (8.2., 20:40 Uhr)

Luke Littler - Rob Cross (8.2., 21:10 Uhr)

Luke Humphries - Peter Wright (8.2., 21:40 Uhr)



Darts Premier League Wetten 2. Spieltag: Wer gewinnt in Berlin?

Die Darts Premier League Wetten und Quoten der Online Wettanbieter für den Tagessieg in Berlin sind recht offen.

Michael van Gerwen geht mit der Favoritenrolle ans Oche. Dicht dahinter liegen Luke Littler und Luke Humphries.

Dazu ist mit Gerwyn Price zu rechnen, der in der Premier League generell stark auftrumpft. Cardiff-Sieger Michael Smith liegt trotz des Sieges am ersten Spieltag nur auf Platz fünf der Tagessieg-Quoten.

Vor einem schweren Turnier stehen Rob Cross, Nathan Aspinall und Peter Wright, die aus der Rolle des Underdogs ins Turnier gehen.