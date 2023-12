Frauen bei der Darts WM 2024: Wettquoten & Chancen

Die Darts-WM Wettquoten weisen in diesem Jahr wieder einige namhafte Favoriten auf. Die Frauen gehören auch 2024 nicht dazu.

Darts WM Quoten: Wird eine Frau Weltmeisterin?

Bwin schätzt Chancen der Frauen bei Darts-WM 2024 gering ein

In den Darts-WM Wetten von bwin ist die Angelegenheit recht klar: Den beiden Frauen wird bei der Weltmeisterschaft 2024 nur wenig zugetraut.

Sowohl Fallon Sherrock, mit einer Quote von 501.0 auf den Turniersieg, als auch Mikuru Suzuki, Wettquote 1001.0, gelten im Ally Pally als ganz große Außenseiterinnen.

Sherrock ist mit dem Spitznamen “Queen of the Palace”, den sie sich mit ihren Erfolgslauf in die 3. Runde bei der WM 2020 verdiente, bereits zum vierten Mal für eine PDC-Weltmeisterschaft qualifiziert.