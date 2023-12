Darts WM Quoten & Favoriten: Wer wird Darts-Weltmeister 2024?

Darts WM Quoten bei bet365: Wer wird Weltmeister?

Wer wird Darts-Weltmeister? Die Favoriten

Über fehlenden Erfolg bei Darts-Weltmeisterschaften muss sich Michael van Gerwen freilich nicht beklagen. Schon dreimal wurde der Niederländer Weltmeister, zuletzt allerdings 2019. In dieser Saison gelangen mit Premier League und World Series of Darts Finals immerhin zwei Titel, die ihn zum Darts WM Favoriten machen.

Darts WM Wetten: Was machen die deutschen Spieler?

Die deutschen Spieler gehören in den Darts WM Sieger Quoten nicht gerade zu den Favoriten. Die besten Chancen werden in der bet365 App noch Gabriel Clemens zugestanden. Bei der vergangenen Darts-WM erreichte “Gaga” immerhin das Halbfinale und löste so einen Boom der Sportart in Deutschland aus.