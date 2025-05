Die 5 besten Champions League Wetten für PSG - Inter

SPORT1 Betting 31.05.2025 • 18:00 Uhr Die 5 besten PSG - Inter Wetten für das Champions-League-Finale am Samstag. Wer gewinnt die Champions League 2025?

Am Samstagabend ist es so weit! In der Münchener Allianz-Arena steht das diesjährige Champions League Finale zwischen Paris Saint-Germain und Inter Mailand auf dem Programm. Anpfiff ist um 21:00 Uhr.

Dass am Ende nicht die großen Favoriten wie Real Madrid, Manchester City oder Bayern München im Finale der Königsklasse stehen, sondern PSG und Inter, hätten vor der Saison wohl nur die wenigsten Experten getippt.

Doch beide Mannschaften haben vor allem in der K.-o.-Phase überzeugt und einige Mitfavoriten aus dem Wettbewerb geworfen. Wem gelingt am Samstagabend in München der ganz große Wurf? Hier sind die besten 5 Champions League Wetten für das große Finale!

Champions League Wetten: Die 5 besten Wetten für PSG - Inter

Siegwetten: Macht Inter den Triumph perfekt?

In der italienischen Meisterschaft musste Inter dem SCC Neapel den Vortritt lassen. Doch dafür läuft es in der Champions League umso besser. Bereits in der Gruppenphase gehörten die Italiener mit sieben Siegen aus acht Spielen zu den besten Teams der Vorrunde.

Und auch in der K.o.-Phase haben sich die Nerrazzuri keine Blöße gegeben. Im Viertel- bzw. Halbfinale haben sie mit Bayern und Barcelona zwei ganz große Favoriten souverän ausgeschaltet. Wie in den beiden Runden zuvor gilt Inter auch im Finale gegen PSG als Außenseiter – ein gutes Omen für Samstag?

Sollte Inter das Endspiel am Samstag gewinnen, ob nach regulärer Spielzeit oder Verlängerung, bietet bet365 eine Quote von 2,30. Wenn die Italiener nach 90 Minuten gewinnen, steht sogar eine Quote von 3,50 auf dem Spiel!

Champions League Prognose: Trifft nur ein Team in München?

Mit Inter Mailand und Paris Saint-Germain treffen auch zwei große Offensiven aufeinander. Allerdings sind die Endspiele der Champions League in den vergangenen Jahren nicht unbedingt von Torfestivals geprägt gewesen. In den letzten sechs Finals hat stets nur eine Mannschaft getroffen.

Tatsächlich hat sich Inter insbesondere in der Vorrunde defensiv extrem stark präsentiert und nur ein Gegentor in acht Spielen kassiert. Gegen Bayern und Barcelona hat das Torverhältnis zwar etwas gelitten, doch die Defensive um Bastoni, Acerbi und Co. gehört trotzdem noch zum Besten, was der europäische Fußball zu bieten hat.

Sollte am Samstag wieder nur ein Team treffen, gibt es interwetten eine Quote von 2,10.

CL-Wetten: Weniger als 2,5 Tore in 90 Minuten?

Auch im Bereich der Torwetten lohnt es sich, einen Blick auf die vergangenen Endspiele der Königsklasse zu werfen. Dass in den letzten sechs Finals lediglich ein Team getroffen hat, haben wir oben bereits erwähnt. Zudem sind in diesem Zeitraum nie mehr als 2,5 Tore gefallen.

Tatsächlich war der 2:0-Sieg von Real Madrid über Borussia Dortmund im vergangenen Jahr das “deutlichste” Ergebnis der letzten fünf Jahre. Da es am Samstag keinen glasklaren Favoriten gibt, könnte sich also der Tipp auf unter 2,5 Tore lohnen. Bwin bietet für diese Wette eine Quote von 1,90.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Torschützen-Wetten: Wer trifft im Champions League Finale?

Mit dem Abgang von Kylian Mbappé hat die Ära der ganz großen Namen bei PSG ein Ende gefunden. Anstatt auf teure Superstars setzen Franzosen nun auf junge, einheimische Talente. Angeführt werden sie in der Offensive von dem zum Führungsspieler gereiften Ousamane Dembélé.

Der Offensiv-Star blühte in dieser Saison regelrecht auf und kommt wettbewerbsübergreifend auf 46 Torbeteiligungen in 48 Spielen. In der Königsklasse war er in den letzten fünf Spielen stets an einem Treffer beteiligt.

Sollte Dembélé auch am Samstag in der regulären Spielzeit treffen, bietet Betway eine Quote von 2,80.

Verlängerung im Champions League Finale?

Obwohl die Endspiele der Königsklasse in den letzten Jahren immer eine enge und spannende Angelegenheit waren, gab es seit 2016 keine Verlängerung mehr. Damals setzte sich Real Madrid gegen den Stadtrivalen Atletico erst im Elfmeterschießen durch. Auch Inter musste sich vor zwei Jahren in der regulären Spielzeit Manchester City mit 0:1 geschlagen geben.

Sollte es am Samstag allerdings nach 90 Minuten Unentschieden stehen, bietet Betano eine Quote von 3,30. Wird das Champions League Finale 2025 erst in der Verlängerung entschieden?