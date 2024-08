Die besten Europa League Playoff Wetten für die Rückspiele

SPORT1 Betting 28.08.2024 • 19:00 Uhr Die besten Wetten für die Europa League Playoffs. Alle Quoten zu den Quali-Rückspielen der EL Playoffs 2024.

Nicht nur in der Champions League, sondern auch in der Europa League finden in dieser Woche die entscheidenden Qualifikationsspiele der Playoffs statt.

Wer sich am Donnerstag durchsetzt, kann fest mit der Hauptrunde des Wettbewerbs planen. Nachdem in der letzten Woche die Hinspiele stattgefunden haben, geht es nun also um das Ganze.

12 Teams haben noch die Chance auf die Europa League. Mit dabei sind unter anderem große Namen wie Ajax Amsterdam, RSC Anderlecht oder Besiktas Istanbul.

Wir gehen näher auf die Europa League Qualifikation und ein und stellen die wichtigsten Duelle mit den besten Europa League Playoff Wetten vor.

Europa League Playoffs: Beste Wetten

Europa League Playoff Wetten: Spannung bei Besiktas

Besonders viel Spannung verspricht das Duell Besiktas Istanbul gegen FC Lugano. In dem umkämpften Hinspiel haben sich die beiden Gegner mit 3:3 getrennt. Noch scheint für beide Seiten alles drin.

Doch vor den eigenen Fans im Tüpras Stadyumu gelten die Gastgeber am Donnerstag als klarer Favorit. Das Spiel findet um 20:00 Uhr statt.

Interessant ist auch die Tatsache, dass im Schnitt über vier Tore fallen, wenn die beiden Teams aufeinandertreffen.

Unsere Europa League Wette für Besiktas vs. Lugano lautet deshalb: Beide Teams treffen und über 2,5 Tore – 2.22 bei Betano.

Schafft Anderlecht die Europa League Qualifikation?

Der RSC Anderlecht ist in dieser Saison noch ungeschlagen und hat auch das EL Playoff-Hinspiel in Minsk mit 1:0 gewonnen.

Damit haben die Belgier den Grundstein für die Qualifikation gelegt, welche am Donnerstag vor den eigenen Fans perfekt gemacht werden soll.

Obwohl das Hinspiel verhältnismäßig ausgeglichen war, gilt Anderlecht nun im Rückspiel als haushoher Favorit. Anderlecht vs. Minsk findet am Donnerstag, dem 29. August, um 20:00 Uhr im Lotto Park in Anderlecht statt.

Wir setzen in unseren besten EL Playoff Wetten ebenfalls darauf, dass der Gastgeber gewinnt, dabei allerdings weniger als 3,5 Tore fallen.

Für die Wette Heimsieg und unter 3,5 Tore bietet bwin eine Quote von 2.00.

EL Qualifikation: Playoff Spannung in Wien

Spannend wird es am Donnerstagabend sicher auch in Wien. Denn Rapid empfängt den SC Braga.

Im Hinspiel mussten sich die Österreicher noch knapp mit 1:2 geschlagen geben. Trotz früher Führung durch den ehemaligen Bundesliga-Legionär Guido Burgstaller stand Rapid am Ende mit leeren Händen da.

Sollte Rapid Wien dennoch die Hauptrunde der Europa League erreichen, gäbe es bei Betway eine Quote von 3.60!

Die beiden bisherigen Heimspiele in der Liga hat Rapid gewonnen. Klappt das auch am Donnerstag gegen Braga? Anpfiff ist um 21:00 Uhr im Wiener Allianz Stadion.

EL Wetten: Packt der LASK die Europa League Qualifikation?

Auch der zweite österreichische Vertreter, LASK, muss am Donnerstag noch einmal alles geben, um den Sprung in die Hauptrunde zu schaffen.

Für die Linzer geht es gegen den rumänischen Meister FCSB. Im Hinspiel haben sich die beiden Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden getrennt.

Am Donnerstag müssen die Linzer auf jeden Fall eine Schippe drauflegen. Wir glauben in unseren Europa League Tipps an den LASK und tippen darauf, dass die Österreicher weiterkommen – Europa League Quote: 2.25 bei bwin.

Ajax im Schongang in die Europa League?

Nach einer verkorksten Vorsaison findet sich Ajax Amsterdam anstatt in der Champions League nur in den Europa League Playoffs wieder.

Hier hatte die Mannschaft im Hinspiel keine Probleme mit dem polnischen Vertreter Jagiellonia Bialystok. Dank des 4:1-Erfolges in der vergangenen Woche dürfte Ajax am Donnerstag auch der Schongang zum Weiterkommen reichen.

Da wir glauben, dass es etwas weniger torreich wird, lautet unsere Prognose: Unter 3,5 Tore – 1.85 bei Interwetten.