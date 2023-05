Eishockey WM 2023: Wettquoten & Favoriten

Wer wird Eishockey-Weltmeister 2023? Gesucht wird vom 12. bis 28. Mai der Nachfolger von Finnland. Auch in diesem Jahr gehen die Finnen wieder als Favorit in die WM.

Doch wer ist in den Eishockey WM Wetten noch vorne mit dabei? Mithilfe vom Wettanbieter bet-at-home klären wir diese Frage vor dem WM-Auftakt.

Eishockey Weltmeister Wettquoten von bet-at-home:

Wird Finnland wieder Eishockey-Weltmeister 2023?

Finnland erlebt derzeit zweifellos die erfolgreichste Zeit seiner Verbandsgeschichte. Zweimal wurde Suomi in den letzten drei Titelkämpfen Weltmeister, 2021 war es Platz 2. Dazu gesellt sich die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2022.

Auch 2023 ist Finnland in den Eishockey WM Wetten wieder der Favorit. In die Buchmacher-Prognose spielt zum einen die unglaubliche Defensivstärke, zum anderen aber auch der Heimvorteil eine Rolle.

Im Kader der Finnen finden sich diverse starke Spieler wie Mikko Rantanen oder Kasperi Kapanen. Schafft Finnland es so, die Eishockey WM Wettquoten 2023 einmal mehr zu bestätigen?

Stärkste Verfolger in den Eishockey WM Wettquoten

Als Verfolger Nummer 1 der Finnen gilt in den Eishockey WM Quoten Kanada. Der Rekordweltmeister gewann den Titel zuletzt 2021, musste sich aber in den weiteren Endspielen stets Finnland beugen. Der Kader der Kanadier ist jung, talentiert, aber nicht außergewöhnlich stark. So könnte der WM-Titel wieder ein Traum bleiben.