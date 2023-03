MotoGP Weltmeister Quoten: Favoriten & Prognose

Die Jahre der Dominanz von Marc Marquez in der MotoGP sind lange vorbei. In den letzten drei Jahren durften sich drei verschiedene Fahrer als Weltmeister feiern lassen, zuletzt Francesco Bagnaia.

Doch wer liegt in den MotoGP Weltmeister Wettquoten 2023 vorne? Geht es nach der Prognose des Wettanbieters bet365, so dürfte Bagnaia zum ersten Titelverteidiger seit Marquez werden.

Weit liegt die Konkurrenz in den MotoGP Quoten allerdings nicht dahinter. Wer hat noch Chancen auf den Titelgewinn in der Königsklasse des Motorradsports?

Aktuelle MotoGP Weltmeister Quoten von bet365:

Wird Bagnaia zum zweiten Mal MotoGP Weltmeister?

Zum einen stellt Ducati wohl wieder das beste Paket unter allen Bikes, zum anderen ist Bagnaia der kompletteste Fahrer auf diesem. Das neue Sprint-Format sollte Bagnaia in den MotoGP Wetten in die Karten spielen, da er stark auf kurze Distanzen ist.

Vielversprechende MotoGP Weltmeister Quoten für Bastianini

Erster Herausforderer in den MotoGP Weltmeister Quoten ist Enea Bastianini. In den Wintertests überzeugte er zwar weniger als Ducati-Kollege Bagnaia, doch im Rennen lässt er seine große Klasse immer wieder aufblitzen.

Schlägt Marc Marquez in den MotoGP Wetten zurück?

Oder gibt es gar das größte Comeback des Jahres in Form eines MotoGP Weltmeisters namens Marc Marquez? Der sechsfache Weltmeister hat seine gesundheitlichen Probleme auskuriert und greift neu an.

Doch wo steht seine Honda dabei im Vergleich zur Konkurrenz? Vermutlich sind MotoGP Wetten auf einen Weltmeistertitel etwas zu optimistisch gedacht. Marquez‘ Motorrad ist zu schwach, wobei man den Spanier für einzelne Highlights wie am Sachsenring nicht außer Acht lassen sollte.

MotoGP Weltmeister Quoten: Wer hat noch Chancen auf den Titel?

Mit Fabio Quartararo will der Weltmeister von 2021 zurück auf den Thron, dem ihn Bagnaia ein Jahr später knapp entriss. Hoffnung hat auch Jorge Martin, der als Qualifying-König bekannt ist. Für ihn wird es darauf ankommen, diesen Vorteil so oft wie möglich in Zählbares umzumünzen.