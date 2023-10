Erstmals in ihrer sehr kurzen Historie gehen die Vegas Golden Knights als Titelverteidiger in die neue NHL-Saison. Erneut gehört die Mannschaft aus der Glücksspiel-Metropole 2023/24 zu den NHL Favoriten.

Doch wer wird am Ende der Stanley Cup Sieger 2024? Setzen sich die Favoriten durch oder kommt es gar zur großen Überraschung?

Aktuelle NHL Meister Wettquoten von DAZN Bet:

Kein klarer Meister-Favorit in der NHL

Ein Blick auf die Stanley Cup Quoten bestätigt den Eindruck der letzten Jahre in der NHL. Auch 2023/24 wird es wieder extrem eng, einen klaren Meister-Favoriten gibt es einmal mehr nicht.

Am ehesten trauen die Buchmacher zwei Teams den Titel zu, die schon lange nicht mehr jubeln durften: Carolina Hurricanes und Toronto Maple Leafs. Während die Canes immerhin 2006 triumphierten, warten die viel belächelten Leafs nun bereits seit 1967.

Toronto dürfte offensiv weiter alles überrollen, doch in der Defensive fehlt auf den ersten Blick nach wie vor der Anker, der alles zusammenhält. Carolina wirkt als 2-Way-Team stärker und setzt in der Offensive nun ausgerechnet auf Ex-Leaf Michael Bunting.

Erster Verfolger sind laut NHL Wettquoten die Colorado Avalanche. Der Meister von 2022 will erneut ganz oben angreifen, nachdem es in der Vorsaison große Verletzungsprobleme gab. Insbesondere die starke Defensive soll für die Avs noch immer den Unterschied machen.

Stanley Cup Quoten: Was macht der Titelverteidiger?

Die geringsten Stanley Cup Quoten bringt der Titelverteidiger nicht mit. Doch die Vegas Golden Knights gelten dennoch als realistischer Kandidat für eine Titelverteidigung. Zu überzeugend waren die Leistungen von Jack Eichel und Co. in den letzten Playoffs, um einen erneuten Triumph auszuschließen.

Ebenfalls unter den heißen NHL Favoriten gelistet sind bei den Buchmachern in dieser Saison die New Jersey Devils und die Edmonton Oilers.

Außenseiter in den NHL Meister Wetten

In diesem Jahr nur als Verfolger finden sich in den NHL Meister Wetten Teams wie die New York Rangers, Boston Bruins oder Dallas Stars. Auch die beiden Mannschaften aus Florida, die Panthers sowie die Tampa Bay Lightning, sind nicht die heißesten Anwärter auf die Meisterschaft.